Così si rischia la vita! Comportamenti pericolosi sull’autostrada Ventimiglia – Aix en Provence

Sono pochi quelli che non hanno avuto la tentazione di farlo, ma da pensarci a passare all’azione ci stanno di mezzo il buon senso e lo stesso spirito di conservazione.

Il fatto è che, sull’autostrada A8 (quella che conduce da Ventimiglia ad Aix en Provence) e sulla consorella A57 (la bretella per Tolone) qualcuno sta giocando a mettere in pratica il pensiero malsano, costringendo Vinci, concessionaria delle autostrade ad intervenire.

Quasi esclusivamente di notte, quando la visibilità non è delle migliori, alcuni automobilisti spostano i birilli che chiudono (il più delle volte a causa di lavori in corso) una corsia dell’autostrada, vi si immettono e procedono a piena velocità superando bellamente le auto incolonnate a causa del restringimento.

Il più delle volte finisce bene, giunti vicino al cantiere si rimuove un altro birillo e si rientra nella carreggiata giusta, ma non sempre accade.

Può anche succedere che sulla carreggiata chiusa al traffico ci si imbatta in ostacoli non illuminati, quali macchinari o strumenti di lavoro, o, peggio ancora, che vi sia qualche buca o sia stato asportato in parte l’asfalto e allora…sono guai.

Una delle zone dove il “fattaccio” avviene con maggior frequenza è quella de La Turbie nel Dipartimento delle Alpi Marittime.

L’appello di Vinci è di quelli forti: “Non fatelo, mettete a repentaglio la vita vostra e degli altri automobilisti, il gesto è penalmente rilevante e soprattutto se vi rendete conto nella stupidaggine compiuta non invertite la marcia, ma telefonate alla società autostradale che vi aiuterà a rientrare nella carreggiata giusta".

Perché anche un altro rischio è da essere messo in conto, quello che dopo aver rimosso i birilli per entrare nella carreggiata “vietata” non si proceda a rimetterli a posto, traendo in inganno le auto che seguono.

In ogni caso Vinci ha moltiplicato i sistemi di sicurezza nel punto di chiusura di una carreggiata, ponendo oltre ai birilli anche altri mezzi d’interdizione e liberando la corsia chiusa, almeno nei primi 250 metri, da ogni ostacolo, ma contro la determinazione a “sfidare la sorte” poco si può fare.

Se non sperare che il gesto malsano non produca guai peggiori anche ad incolpevoli automobilisti e che i cantieri vengano velocemente rimossi e i lavori ultimati.

Ne sanno qualcosa gli automobilisti italiani che, prima di giungere sulla A8 devono sorbirsi la Genova – Ventimiglia che sicuramente non è un esempio di efficienza e di fluidità…da troppo lungo tempo, ormai!