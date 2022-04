Casinò gratuiti: i migliori casinò online in Italia senza deposito

Con l’aumento esponenziale dei casinò online in Italia sono sempre di più gli utenti che vogliono provare l'ebbrezza di puntare almeno una volta su una piattaforma web. Ricordiamo infatti che nel nostro Paese, ad eccezione di pochissimi casi autorizzati, non sono presenti casinò reali. Giocare online è un’opzione valida per soddisfare questo desiderio, ma gli scommettitori meno esperti sono alla continua ricerca di casinò adatti ai principianti in cui è possibile iniziare a scommettere senza deposito.

Valeria Endrizzi, esperta di gambling online e piattaforme web, ha già avuto modo di affrontare argomenti simili con i suoi contenuti specifici sui casinò. In questo articolo prenderemo in considerazione il tema dei casinò senza deposito in Italia.

Cosa significa scommettere senza deposito

Scegliere la piattaforma su cui iniziare a scommettere non è mai facile: in Italia sono presenti tantissimi casinò online,, ognuno di essi con caratteristiche, giochi e promozioni differenti. Per chi volesse provare l’esperienza di gioco prima di scommettere soldi reali sono disponibili parecchie offerte che permettono di accedere alle slot ed ai tavoli senza dover fare alcuna ricarica.

Una volta completata la registrazione sul sito infatti, i migliori casinò italiani danno la possibilità di usufruire dei cosiddetti bonus di benvenuto, che nel caso del betting senza deposito si traducono nei comuni “Free Spin” (giri gratuiti). Attraverso questi giri “in omaggio” potrete iniziare a provare le slot ed i giochi presenti all’interno del casinò, senza dover effettuare alcun deposito.

Come funzionano i Free Spin

Qualora scegliate di cominciare a puntare utilizzando i Free Spin ottenuti come bonus di benvenuto, dovrete considerare alcuni elementi importanti. Ricordate infatti che questo tipo di promozioni sono vincolate ad un regolamento specifico, per cui dovrete soddisfare tutti i criteri espressi al suo interno.

Nella maggior parte dei casi le vincite ottenute dai Free Spin non sono prelevabili e vengono intese come “Fun Bonus”, ovvero un bonus ulteriore da utilizzare all’interno del casinò online AAMS . Anche in questo caso consigliamo vivamente di prendere visione del regolamento, così da poter trasformare i “Fun Bonus” in soldi reali prelevabili.

Quali sono gli altri bonus benvenuto per i casinò online?

Sebbene la maggior parte degli online casinò Italia offrono principalmente Free Spin, in alcuni casi è possibile accedere a promozioni anche più vantaggiose, come ad esempio un bonus di benvenuto in soldi, senza alcun bisogno di deposito. Dobbiamo dire tuttavia che è raro imbattersi in questo tipo di promo: quasi tutte le piattaforme di gambling infatti erogano il Welcome Bonus in percentuale rispetto proprio al primo deposito effettuato sul conto.

Se avete la fortuna di poter usufruire di una cifra extra per iniziare a scommettere, ricordate sempre che essa è regolamentata da termini e condizioni dei bonus, indicati all’interno del sito. Per prelevare quindi tutte le vincite derivanti da questi bonus dovrete in ogni caso soddisfare i criteri indicati.

Scommettere alle slot machine senza deposito

Quando si parla di Free Spin oppure di bonus senza deposito nell’ambito dei casinò italiani è bene considerare che essi sono principalmente legati alle slot presenti sulla piattaforma di gioco. Alcuni siti specificano che i giri gratuiti saranno validi solo su alcune slot - quindi è bene controllare prima di iniziare a giocare - mentre altri estendono la validità dei bonus a tutta l’offerta di giochi.

Come scegliere i migliori casinò italiani senza deposito

All’interno del nostro sito potrete trovare un’ampia scelta di casinò italiani che danno la possibilità di iniziare a scommettere in modo gratuito. Abbiamo testato le funzionalità di tutte le piattaforme che recensiamo, per garantirvi la massima qualità e consapevolezza.

Se volete provare personalmente un sito di gambling online prima di iniziare a puntare soldi reali, vi consigliamo di tenere in considerazione questi punti principali:

N° di Free Spin offerti

Cifra bonus senza deposito

Termini e condizioni dei bonus

Sicurezza del casinò

Giocabilità ed esperienza complessiva

Ricordate sempre che le vincite derivanti dai bonus senza deposito sono quasi sempre legate a termini e condizioni ben specifiche, quindi bisognerà avere una buona conoscenza del regolamento imposto dal casinò online.

Conclusioni

Moltissimi casinò italiani danno la possibilità di iniziare a scommettere in modo gratuito. Consultate la nostra lista dei migliori casinò in Italia per trovare quello adatto a voi e…buon divertimento!