Outdoor Festival 06, in Costa Azzurra è tempo di sport e turismo

Dal 29 aprile al 1^ maggio si svolte Outdoor Festival 06 con una vasta gamma di competizioni nell'eccezionale scenario naturale delle Alpi Marittime. Questo festival unico è diviso in attività offerte attraverso esperienze da vivere (all'aperto Esperienza), eventi culturali (evento all'aperto), visita al villaggio di Cannes con i suoi 50 espositori (Campo all'aperto) e gare (Competizione all'aperto).

Le competizioni dell'Outdoor Festival 06 incoraggiano la pratica dello sport e la condivisione dei suoi valori che sono autotrascendenza, perseveranza, inclusione e spirito di squadra.

In programma triathlon, trail, ciclismo, corsa, diving, vela, lungo la costa o mountain bike che si terranno:

Da venerdì 29 aprile a domenica 1 maggio 2022 - Al Cannes International Triathlon: si sfideranno più di 2.500 atleti provenienti da tutto il mondo in questo mitico evento di nuoto, ciclismo e corsa.

Da sabato 30 aprile a domenica 1 maggio 2022 - Ad Antibes Juan-les-Pins: concorso fotografico subacqueo in cui ogni squadra composta da a il fotografo e una guida modello avranno 1 ora e 30 minuti di immersione per effettuare il loro immagini.

Il tema scelto è "Paesaggi sottomarini del 06".

- A Mandelieu – La Napoule le cui spiagge saranno il punto di partenza e di arrivo dell'evento longeing costa (Aqua Walking); Record di 50m e staffetta 4x25m.

- A Cannes: duello lungo la costa (Aqua walking). domenica 1 maggio - Ad Antibes si terrà la regata “Vire vite” e l'AzuRace di 5 km intorno a Cap d'Antibes (kayak / pagaia/canoa).

- Al Col de Vence: 18a edizione della sua salita pedonale (11,8 km e 620 m) che dovrebbe ospitare più di 600 partecipanti. - A Entrevaux: 1a edizione del Trail Duro, una corsa podistica (8 km e 360 ​​m o 24 km e 980 m) in solitaria, in coppia o in famiglia.

- A Breil-sur-Roya: il Loup du Bois Noir MTB Enduro riunirà i migliori atleti regionali di disciplina. Tutte le informazioni su questi concorsi sono disponibili sul sito web www.outdoorfestival06.fr dove alcune iscrizioni sono già iniziate (a pagamento delle quote di partecipazione).