PETSFESTIVAL 2022, nuovi contenuti, nuovi spazi e nuova comunicazione in arrivo

L’evento, in costante crescita, occuperà l’intero padiglione 2 per un totale di 25.000 mq coperti, più aree esterne e verdi per ulteriori 10.000 mq: numeri che, unitamente al pubblico sempre più numeroso e ripartito fra privati e operatori del settore e al nutrito elenco di espositori, concorrono a consolidarne la posizione quale evento allpet più grande d’Italia.

Il programma della manifestazione è in corso di definizione, ma già trapelano alcune novità sui contenuti. Tra gli altri una sorpresa pet-sportiva, la StraCremonaCanina, cioè l’occasione per la scoperta o la riscoperta della città in compagnia del nostro pet con un traguardo quanto mai attuale e importante: non vincere, ma partecipare.

Riconfermato l’International Alpaca e Llama Show 2022, in arrivo un importante rilancio dell’acquariologia marina nell’ambito dell’evento di acquariologia più grande d’Italia. Torna l’International Ferret Show, cioè il concorso internazionale per furetti, e in primo piano anche un appuntamento espositivo felino di caratura europea. Ma, oltre a ciò, e di ulteriore rilievo, sarà la “sterzata” pet friendly che PETSFESTIVAL ha apportato, privilegiando gli aspetti didattici riguardo a molte specie esotiche in rapporto al riscontro più commerciale, caratteristica di altri eventi del settore.

Da ciò all’isola didattica il passo è breve. E anche per questa ragione troveranno spazio asinelli, api, pony, conigli, capre ed altre specie talvolta un po’ dimenticate anche se tipiche della nostra vita quotidiana. Senza dimenticare il consueto e nutrito programma congressuale dei due giorni.

Discorso a parte per la comunicazione. Approccio nuovo e rafforzato con un progetto innovativo e inclusivo, che sarà presentato separatamente e che affianca ai mezzi tradizionali, da sempre patrimonio di PETFESTIVAL, anche mezzi digitali con ampio utilizzo di social e influencer di rilievo per i vari settori di interesse. Numeri importanti che si aggiungono a quelli consolidati e ai riscontri che negli anni hanno portato PETSFESTIVAL anche a ribalte televisive nazionali.

Per info e contatti: https://petsfestival.eu/