Angoli di Nizza, il Parc Phoenix (Foto)

Luisella Cappio è andata per Montecarlonews al Parc Phoenix di Nizza.

Il Parc Phoenix sorge nella zona occidentale della città ed è un magnifico parco di sette ettari dove le famiglie amano riunirsi per scoprire le molte specie animali e vegetali rare, capaci di suscitare meraviglia nei bambini e nei loro genitori.

Il Parc Phoenix è un angolo di paradiso nel cuore della Costa Azzurra, da oltre 30 anni meta prediletta di residenti e turisti per le gite in famiglia. In 7 ettari sono disseminate più di 2500 specie di piante suddivise in una ventina di giardini, che convivono con 2000 animali di 70 specie diverse, fra cui uistitì, coccodrilli, uccelli esotici o anche animali da fattoria.

Al centro del parco si erge un’immensa serra chiamata il Diamante Verde: con i suoi 7000 metri quadrati per 25 metri di altezza è una delle più grandi d'Europa, al suo interno sono stati ricreati 6 diversi climi tropicali. Questo meraviglioso mondo in scala ridotta comprende anche un lago centrale che invita al relax e alla distrazione.

Nel corso dell’anno, il parco organizza numerosi eventi, attività educative e varie mostre sul tema della natura. Il Parc Phoenix di Nizza ha ottenuto i marchi Famillle Plus e Jardin Remaquable.