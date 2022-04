Dal 21 al 24 aprile è Braderie Primaverile a Mentone, tra shopping e animazioni

Da giovedì 21 aprile a domenica 24 aprile, dalle 9:00 alle 19:00, l'Associazione dei Commercianti di Mentone organizza la tradizionale Braderie di Primavera, che non si è potuta svolgere negli ultimi due anni.

I commercianti di Menton, per quattro giorni, daranno vita alle strade con tante animazioni. Zumba, musica di strada, occasioni... ce ne sarà per tutti i gusti, Quattro giorni di festeggiamenti da non perdere assolutamente per gli acquisti nei negozi che proporranno molte occasioni per lo shopping



Maggiori info su https://www.mentonsourire.fr