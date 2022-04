Ligue 1: il Monaco vince il derby col Nizza e “vede” la Champions. Paris Saint Germain ad un punto dal titolo

Il turno infrasettimanale, che è coinciso con la trentatreesima giornata , è stato caratterizzato dalla vittoria del Monaco nel derby col Nizza: i rossoneri vengono così sorpassati in classifica generale.

La vittoria conseguita dal Paris Saint Germain ad Angers ha trovato una corrispondente vittoria da parte del Marsiglia che ospitava il Nantes. La distanza tra le due squadre rimane invariata a 15 punti e la matematica non assegna ancora la vittoria del titolo ai parigini, la conquista del titolo potrebbe giungere sabato quando il PSG ospiterà il Lens e sarà sufficiente un pareggio per chiudere la questione.

Importante vittoria per lo Strasburgo che ha superato il Rennes, alla sua seconda sconfitta consecutiva e riaperto la lotta per la Champions: al terzo posto in classifica si trovano ora altrettante compagini (Rennes, Strasburgo e Monaco) che dovranno “giocarsi” un posto nella massima competizione europea.

Per quanto riguarda la lotta per la salvezza il Metz perde lo scontro col Lorient, mentre pareggiano Bordeaux e Saint Etienne. Vince infine il Troyes a Clermont così che, mentre il distacco delle ultime due (Metz e Bordeaux) si è fatto sensibile, la lotta per evitare il terz’ultimo posto vede impegnate almeno 5 squadre racchiuse in un fazzoletto di 4 punti (Saint Etienne, Clermont, Troyes, Lorient ed Angers).

Completano il tabellino delle gare disputate ieri sera le vittorie del Reims sul Lille, del Brest sul Lione e del Lens sul Montpellier.

Sabato 23 aprile torna il campionato con la quintultima giornata , la trentaquattresima di un torneo nel quale molto è ancora da decidere, sia nelle posizioni di vertice, sia in quelle di coda.

In attesa del 7 maggio quando la finalissima di Coppa di Francia tra Nizza e Nantes determinerà il numero esatto dei posti che il torneo di Ligue 1 assegnerà alle varie Coppe europee della prossima stagione.

Intanto per sabato 23 aprile il torneo prevede tre anticipi, non irrilevanti per la classifica: Lione – Montpellier che suona come ultima, quasi impossibile chiamata per i padroni di casa, Saint Etienne – Monaco dove s’intrecciano la disperazione di uno dei “monumenti” della Ligue 1 a rischio retrocessione e del Monaco che vuole dare un senso al torneo e, infine, Paris Saint Germain – Lens, con gli ospiti che si giocano residue speranze di ammissione alle coppe.

Tutte le altre gare si disputeranno domenica 24 aprile .

All’ora di pranzo un altro drammatico “testa coda” con Rennes – Lorient così come posizioni di vertice e di coda si confronteranno all’Allianz Riviera con il Nizza che ospiterà il Troyes.