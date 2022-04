Costa Azzurra: alla scoperta del territorio. L'Observatoire de la Côte d'Azur (Foto)

Lo si vede dominare dall’alto Nizza e s’immaginano studiosi e scienziati a “rimirar le stelle”: Patrizia Gallo e Danilo Radaelli ci propongono oggi un viaggio dentro e fuori l'Observatoire de la Côte d'Azur di Nizza.

Qualche informazione con l’aiuto del web.

Un po’ oltre la Grande Corniche si giunge all'Observatoire de la Côte d'Azur!

Il sito del Mont-Gros di Nizza è il luogo ideale per una bella passeggiata su un percorso leggermente ripido di 2 km con un dislivello di circa 80 m.

Si notano alcuni dei 18 edifici, alcuni decorati e in stile Belle Époque, che costituiscono l'intero osservatorio della Costa Azzurra, 14 dei quali sono di Charles Garnier. L'edificio principale è monumentale, ospita il grande telescopio, uno dei più grandi al mondo. Ha permesso molte scoperte sulla velocità della luce in particolare.

Questo sito può essere visitato solo su prenotazione. Molti edifici progettati da Charles Garnier, classificati come Monumento Storico, sono di interesse per il sito di Mont-Gros. Inoltre questo sito è un centro di ricerca attivo, che ospita ricercatori in Scienze del Pianeta e dell'Universo. Diverse visite guidate scandiscono l'anno per bambini e adulti (visite raccontate durante le vacanze scolastiche per i bambini sopra i 6 anni).

Sul lato della cultura

La storia di questo luogo è mitica. Charles Garnier, il grande architetto dell'Opera di Parigi e dell'Opera di Monte-Carlo, accompagnato da Gustave Eiffel, ha rivoluzionato l'uso dell'astronomia con un eccezionale sistema idraulico che apre l'enorme cupola di 100 tonnellate che ospita il telescopio principale. L'architettura dell'edificio, in stile Belle Époque, si ispira alle Mastabas egiziane. I conci provengono dalla vicina La Turbie. L'ingresso è segnato da grandi colonne e dalla maestosa statua di Apollo che emerge dallo zodiaco.