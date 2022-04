F1. A Imola Leclerc è secondo nella Sprint Race. Vince Verstappen, domani la prima fila sarà loro

Inizia bene il fine settimana di Imola per la Ferrari e per Charles Leclerc. Il monegasco conquista sette punti con il secondo posto nella prima Sprint Race del campionato.

Dopo il secondo posto in griglia accanto a Verstappen, al via è il pilota in rosso a scattare meglio e a conservare la testa della mini gara per 19 dei 21 giri previsti. Ma alla fine il motore Red Bull si dimostra, come a Jeddah, più performante sul dritto e l'olandese si riprende il comando portando a casa un punto in più del monegasco.

In seconda fila partiranno l'altra Red Bull di Perez e la Ferrari di Sainz, risalito dal decimo posto al quarto grazie a un ottimo motore Ferrari che si dimostra migliore della concorrenza griffata Mercedes. Domani alle 15 il via della gara vera e propria.