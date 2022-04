Ricorre il 25 aprile, anniversario della Liberazione: a Nizza sarà la comunità italiana a celebrarlo

Domani in Italia è festa nazionale, ricorre il 77° anniversario dalla Liberazione : il 25 aprile è la data sulla quali si fondano le radici della Costituzione e della vita democratica.

Anche a Nizza la ricorrenza verrà ricordata, in modo non formale e con la consueta partecipazione dal Consolato Italiano, dalla Mairie de Nice, dall'ANPI sezione Costa Azzurra "Angelo Grassi e Isotta Gaeta", dal Comites di Nizza, dal Musée de la Résistance Azuréenne e da varie associazioni di italiani all'estero. Sarà presente la banda musicale della Garde Municipale de la Ville de Nice.

L’appuntamento è a partire dalle 9,30 al Jardin Wilson che si trova lungo l’Allée Sandro Pertini.

Il programma prevede la deposizione di corone di fiori alla Stele dedicata al Presidente partigiano Sandro Pertini, Presidente. Saranno suonati gli Inni Italiano, Francese, Europeo e Nizzardo dalla Garde Municipale de la Ville de Nice con la partecipazione della Corale "A Nostra Moda " e dell'Associazione Piémontais dans le Monde.

Saranno intonati "Bella Ciao", " Chant du Partisan " e " Non, non plus combats".

Spiega Patrizia Gallo, che è tra gli organizzatori: “A Nizza ci raccoglieremo nel ricordo di Sandro Pertini, senza dimenticare Angelo Grassi impiccato il 7 luglio 1944, Augusto Arnaudo, Giovanni Badino, Bernardo Saveur, Vincenzo Boscarolo, Venanzio Cantergiani e Michele Ravera, caduti per liberare Nizza il 28 agosto 1944.

Ricorderemo anche l'atto eroico di Salvatore Bono, decorato al valor militare, compiuto l'8 settembre 1943. Un pensiero per chi ha cercato di aiutare e salvare gli ebrei come il console Alberto Calisse e Angelo Donati e il militare della IV Armata, il tenente Raimondo Luraghi.

Sulle montagne nizzarde hanno cooperato parecchie formazioni partigiane italiane insieme ai maquis francesi. Mi ricordo ancora le parole che mia zia Isotta Gaeta, giovanissima partigiana, amava ripetere … e se fosse da rifare lo rifarei!".

Sulle reti sociali gli organizzatori hanno inserito, oltre al programma della cerimonia, anche la celebre frase di Piero Calamandrei: “Se voi volete andare in pellegrinaggio nel luogo dove è nata la nostra costituzione, andate nelle montagne dove caddero i partigiani, nelle carceri dove furono imprigionati, nei campi dove furono impiccati. Dovunque è morto un italiano per riscattare la libertà e la dignità, andate lì, o giovani, col pensiero perché lì è nata la nostra costituzione”.