Lancôme sceglie il biologico e inaugura il Domaine de la Rose a Grasse

Lancôme, uno dei leader della profumeria, inaugura, a Grasse, il Domaine de la Rose: una tenuta che sottolinea l'impegno per la biodiversità attraverso una produzione rispettosa delle materie prime.

È nel cuore delle terre di Grasse che Lancôme ha individuato il “Domaine de la Rose”, un sito di una superficie di 4 ettari. Il progetto si sviluppa attorno a due assi principali: lo sviluppo della coltivazione biologica di rose e piante da profumo e il restauro della tenuta con materiali locali, riciclati e biologici.

Lancôme diventa, così, proprietario, produttore e protettore di un patrimonio agricolo e orticolo: un progetto ecologico, che riflette i valori che contraddistinguono il marchio.

La particolarità del Domaine de la Rose risiede nelle conoscenze accumulate per innovare e sviluppare la coltivazione di piante da profumo in modo sostenibile, tracciabile e biologico. La tenuta è coltivata da circa 5 secoli e gli ex proprietari sono stati tra i pionieri nella coltivazione biologica di rose e piante da profumo.

Lancôme continua questo approccio preservando anche il patrimonio agricolo e architettonico unico del Domaine che sono le terrazze in pietra a secco e le valli d'acqua dove trovano ospitalità 163 specie di piante, 33 specie di uccelli, 31 specie di farfalle, 8 specie di insetti odonati, 12 specie di pipistrelli.

Con il Domaine, il marchio cerca di limitare l’impatto sull'erosione della biodiversità, un fenomeno che colpisce gli ecosistemi terrestri e la loro resilienza ai cambiamenti. Lancôme ora utilizza, nei suoi prodotti per la cura della pelle e il trucco, il 99% di rose biologiche. Entro il 2025, il marchio prevede di utilizzare rose biologiche al 100% e il 60% di esse sarà di origine francese.

Da giugno 2022, saranno disponibili i profumi realizzati con le nuove colture delle rose Centifoglia della tenuta nel nuovo profumo “La vie est belle - Edition Domaine de la Rose” e nella fragranza “Maison Lancôme 1001”. Il “Domaine de la Rose” sarà aperto alle visite dal prossimo anno.