F1. Imola da incubo per Leclerc: vince Verstappen, il monegasco sbaglia e perde il podio

Non era certo questo il tipo di gara che i tifosi Ferrari si aspettavano di vedere a Imola da parte del leader del mondiale, Charles Leclerc.

Un via disastroso, con il monegasco che scivola al quarto posto e perde subito il compagno di team Sainz che viene toccato da Ricciardo e si insabbia al Tamburello. Una gara tutta di rincorsa, con il sorpasso al giro 5 su Norris per prendersi il terzo posto e il pit stop al giro 20, in cui dopo il via con le gomme intermedie si torna a quelle da asciutto e alla mescola media. Ma la Red Bull di Perez, anche complice il drs che viene attivato solo dopo 34 giri, sembra insuperabile, nonostante il messicano commetta anche alcuni piccoli errori.

Al giro 50 Leclerc monta gomma soft, viene superato da Norris per poi riprendersi il podio il giro dopo, momento in cui si fermano anche i due Red Bull sempre per montare gomma soft per un'ultima parte di gara più prestazionale. Quattro giri dopo, l'errore del monegasco alla Variante Alta e il botto contro il muro che costa un nuovo pit stop con cambio dell' ala anteriore e il podio che scivola via: talvolta, chi troppo vuole nulla stringe.