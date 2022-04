Pranzo sospeso per impraticabilità del campo (Foto)

Quando si porta sempre con sé la macchina fotografica occorre anche trovarsi al posto giusto…al momento giusto.

E’ quanto è successo al “nostro” Ghjuvan Pasquale che, ieri 24 aprile 2022, passeggiava lungo la Promenade des Anglais, mentre in un ristorante, sulla spiaggia, decine di persone stavano tranquillamente pranzando.

Il mare era grosso, ma non in burrasca, qualche spruzzo più che altro portato dal vento, ma nulla di più. Una bella atmosfera a far contorno a tanti piatti, soprattutto di mare.

Poi quella che tanti amano definire l’onda anomala e chi stava pranzando si è trovato a mollo!

Alcune persone sono salite con i piedi sulla sedie, altre ridevano, altre…un po’ meno.

Ghjuvan Pasquale non ha cessato di scattare, foto dopo foto, per documentare le reazioni delle persone, gli atteggiamenti, i diversi approcci.

Quando si dice…al momento giusto!