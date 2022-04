La quarta edizione del No Finish Line® Nice è tornata sulla Promenade des Anglais

Dopo due anni frenati dalla crisi del Covid, il No Finish Line® Nice, evento sportivo e caritatevole aperto a tutti, ritorna nella sua forma originale sul Quai des Etats-Unis, con la sua convivialità e la sua vocazione: finanziare progetti a favore dei bambini svantaggiati o malati della Costa Azzurra. Quest'anno, il No Finish Line® Nice affronta una nuova sfida, tenendo conto del contesto sanitario: percorrere almeno 45.000 km da mercoledì 27 aprile alle 14.00 a domenica 1 maggio alle 16.00, in 5 giorni e 4 notti non stop, che saranno convertiti in 45.000 euro. La No Finish Line® Nice conta sulla mobilitazione di tutti per vincere questa nuova sfida e sull'entusiasmo dei suoi corridori e camminatori! Per la prima edizione del 2018, 3200 persone hanno partecipato alla No Finish Line Nice e hanno percorso 52.558 km in 98 ore, il miglior punteggio per una prima edizione, mai raggiunto dalla creazione della gara nel 1999 a Monaco. Nel 2019, più di 4.900 corridori e camminatori hanno percorso più di 70.700 km.

Come procedere ! → Il principio è semplice: corri o cammina su un circuito sicuro, tanti chilometri quanti ne vuoi e quante volte vuoi. Al momento dell'iscrizione, un chip viene dato ad ogni partecipante e portato al collo da un cordone fornito dagli organizzatori. Sarà indossato intorno al collo con un cordone fornito dagli organizzatori e sarà utilizzato per registrare la distanza percorsa. Dilettanti o corridori regolari, qualunque sia la vostra età, da soli o con la vostra famiglia, con i vostri amici o colleghi, con il vostro animale domestico o il vostro bambino in passeggino, siete i benvenuti!

→ Il circuito: sul lungomare, un anello di circa 1 km sul Quai des Etats-Unis, aperto 24 ore su 24 dal 27 aprile alle 14 al 1° maggio alle 16.

→ Iscrizione: 24 ore su 24 sul circuito fino al 1° maggio per gli individui (15€ per gli adulti, 12€ per gli studenti, gli studenti delle scuole superiori, gli studenti universitari e 6€ per gli under 10, 10€ di deposito per il chip). Registrazione unica per tutta la gara.

→ Ristoro: sul circuito e permanentemente aperto ai partecipanti.

→ Puntata: trasformare ogni chilometro percorso in un euro (1km = 1€). Così, tutti i chilometri percorsi o camminati saranno donati a progetti per bambini malati o svantaggiati. Questo impegno è possibile grazie agli sponsor, alle iscrizioni, ai donatori e alle poche squadre o individui che desiderano pagare 1€/km completato da loro.

Venite a vivere un grande momento sportivo e generoso per il diritto alla felicità dei bambini!

Registrazione su www.nofinishlinenice.fr Informazioni: sul sito web - per e-mail: nflnice06@gmail.com - tel: +33(0)6 10 46 75 79