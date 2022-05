Il Principe di Monaco in visita in Puglia

La visita del Principe come sodalizio di un legame che parte da lontano

Una visita molto attesa è stata quella del Principe Alberto II di Monaco in alcune città di Puglia e Basilicata. Lo scopo della visita è stato quello di celebrare il legame storico tra la storica famiglia ed alcuni siti presenti sul territorio italiano.

La prima tappa della visita del Principe è stata Terlizzi, seguita poi da Canosa di Puglia, Poggiorsini e Spinazzola.

L’associazione italiana dei siti storici dei Grimaldi di Monaco ha proprio lo scopo di mettere in evidenza l’importanza capitale che hanno avuto alcuni siti nel passato di questa terra stupenda. Alcuni di questi siti stanno vivendo un momento di rinascita grazie alla valorizzazione del territorio.

È il caso della Rocca del Garagnone, situata tra Poggiorsini e Spinazzola, nel cuore del Parco Nazionale dell’Alta Murgia.

Si tratta dell’unico castello su sperone che si trova in Puglia, ed è risalente al tredicesimo secolo. Fu concesso ai Grimaldi per più di un secolo a cavallo tra il 1500 ed il 1600. Viene definito anche la Rocca invisibile, proprio per la sua posizione innalzata quasi dentro le nuvole.

Ogni tappa del Principe è stata caratterizzata dall’incontro con le autorità locali e dalla visita a quelli che sono i luoghi di interesse storico più emblematici.

A Terlizzi, ad esempio, è stata visitata la Pinacoteca “Michele de Napoli”.

La visita privata è stata conclusa nel sito di Alberobello, uno dei posti più caratteristici della regione e conosciuto per i suggestivi Trulli, delle costruzioni tipiche interamente realizzate con la pietra a secco.

Questo viaggio speciale rientra in un processo di valorizzazione di una terra, la Puglia, che in quanto a bellezze paesaggistiche e di interesse storico non ha nulla da invidiare a nessuno.

Basti pensare al parco naturale del Gargano, lo sperone d’Italia, con la foresta Umbra che cresce rigogliosa fino a ridosso della costa.

O che dire del Parco Nazionale dell’Alta Murgia, della Valle d’Itria o del bellissimo Salento?

Cosa ha in serbo la Puglia per i visitatori

Il turismo balneare rimane uno dei punti forti della regione, ed in particolare la zona del Salento vanta alcune delle spiagge più belle d’Italia, come quelle di Punta Prosciutto, Porto Cesareo e Sant’Isidoro.

Per programmare la propria vacanza in questa zona è bene affidarsi a tour operator e agenzie sul territorio. Grazie a cataloghi d’affitto ampi e variegati è possibile trovare la soluzione ideale, come le case vacanze a torre lapillo di Sasinae Viaggi; un’ottima scelta per godersi un mare da favola fatto di sabbia bianca, fondali bassi e acqua turchese.

Di recente, nel mese di aprile, si è tenuto a Milano il BIT, la Borsa Internazionale del Turismo, una delle fiere del turismo più importanti al mondo. La Puglia si è dimostrata una delle regine del turismo in Italia. Lo spot presentato dall’attore pugliese Sergio Rubini, “Puglia, un’autentica meraviglia”, inizia proprio con l’inquadratura della Rocca del Gargaglione.

La visita del Principe di Monaco è pertanto un ulteriore conferma del fatto che stiamo parlando di un territorio dalle profonde radici storiche. Ne è una prova il fatto che il turismo destagionalizzato, che non è focalizzato solamente sul mare, è in forte crescita in Puglia.