Ligue 1: vietato sbagliare…si lotta per tutto, tranne che per il titolo!

Il Paris Saint Germain si é aggiudicato, con largo anticipo, il titolo di campione di Francia 2022 e il suo decimo “scudetto” gli contente di affiancare il Saint Etienne, nell’anno più complicato per i “verdi”: un titolo che giunge come “contentino” nella stagione sulla quale la squadra della capitale faceva affidamento di riuscire a “toccare” il trofeo più ambito, quello della Champions. Ma tanté.

Il campionato ha, dunque, dato il proprio primo responso, mentre resta aperta la corsa per il tiolo di capocannoniere con Mbappé (Paris Saint Germain) solo in testa a quota 22, seguito da Terrier (Rennes) con 21 reti e da Ben Yedder (Monaco) a 20.

In coda è sempre più disperata la situazione del Metz, ultimo a quota 24, preceduto, tre punti più in alto, dal Bordeaux: sono le due squadre “candidate” alla retrocessione diretta. Per evitare lo spareggio con una formazione di Ligue 2 sono in corsa 5 squadre racchiuse in 4 punti.

La peggio messa è il Saint Etienne, ma Clermont, Troyes e Lorient hanno un margine troppo ristretto per restare tranquille, così come l’Angers.

Domenica sera la situazione potrebbe ancora non essere chiara, le formazioni di bassa classifica sono, infatti, chiamate a “testa coda” con squadre che lottano per un posto in Europa.

Per quanto concerne la lotta per la Champions (tre posti), uno è ormai attribuito (PSG), il secondo quasi (Marsiglia) mentre per l’ultimo sono 4 le formazioni in lotta: Rennes, Monaco, Nizza e Strasburgo.

Per quanto riguarda l’Europa League, i posti in totale sono 2 (uno dei quali ad appannaggio della vincente la Coppa di Francia fra Nizza e Nantes) e dovranno essere individuati fra chi non è riuscito a conquistare il posto in Champions.

Per la Conferenze League, che assegna un posto, Lens, Lione e Lille possono sperare di agganciare lo Strasburgo, ma solo se il Nizza vincerà la Coppa di Francia, altrimenti sarà il Nantes ad aggiudicarsi il posto in Europa League ed a cancellare ogni altra velleità.

La trentacinquesima di campionato “esordirà” domani, venerdì 29 aprile con lo Strasburgo che riceverà il Paris Saint Germain e che è costretto a vincere se vuole continuare a “correre” per un posto in Champions.

Sabato 30 aprile Lens – Nantes è un po’ come l’ultima corsa, chi la perde passa la notte in stazione, mentre Rennes – Saint Etienne metterà di fronte una candidata alle Coppe Europee ed una che cercherà di giocarsi le ultime carte per evitare grosse grane.

Domenica 1° maggio si disputeranno tutti gli altri incontri. L’anticipo all’ora di pranzo è Troyes – Lille, come dire la lotta per salvarsi contrapposta ai campioni di Francia uscenti che si giocano le residue speranze per essere ammessi ad un torneo europeo.