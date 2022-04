E’ primavera: a Nizza torna la bourse aux plantes (Foto)

Due volte l'anno, in autunno e in primavera, la “Direction des Espaces Verts” di Nizza organizza una “bourse aux plantes” e invita appassionati, curiosi, amanti delle piante e del giardinaggio ad un momento reale di scambi e di divertimento in mezzo al verde.





Si tratta della “bourse aux plantes”, un’iniziativa che si svolgerà sabato 30 aprile dalle ore 8,30 alle 13 al Jardin Botanique, che si trova sulla Corniche Fleurie n. 78, sarà possibile trascorrere qualche ora in mezzo al verde, conoscere i segreti del giardiniere e i trucchi della botanica.



Il giardino botanico della città di Nizza offre un percorso scientifico, educativo, ecologico e culturale di primordine che aiuta a scoprire lo splendore della flora dei cinque continenti e costituisce anche un viaggio nel cuore del Mediterraneo. Permette ai visitatori di familiarizzare con il mondo delle piante e ha la missione di conservare la biodiversità e di trasmettere il patrimonio naturale.





Un viaggio intorno al mondo (Marocco, California, Vicino Oriente, Australia) e ai sensi, attraverso le diverse piante del clima mediterraneo. Lungo i piccoli sentieri, sarà possibile scoprire la flora dell'Australia, del Sud Africa, del Messico, della Grecia, di Cipro e delle Isole Canarie. Si potranno anche ammirare le collezioni di salvia, agave e Callitris (conifere australiane).





Un vero e proprio museo all'aria aperta, con un'ampia gamma di piante, ripartite in 40 zone, che ricostruiscono ambienti naturali. Si tratta di un parco cittadino, creato nel 1983, un luogo per passeggiate e scoperte, con più di 3.000 specie vegetali su 3,5 ettari.



Offre inoltre anche una straordinaria vista sulla foce del Var e della Baie des Anges.



Il Jardin Botanique è servito dai bus delle linee 31, 50 e 51 ed ha pure un parcheggio gratuito per le auto.