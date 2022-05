La nscita di un Pinguino ed un film 5D segnano la ripartenza di Marineland a Antibes

Marineland offre un nuovo film d'animazione con l'esperienza Happy Feet 5D*. Viaggia in Antartide e incontra una colonia di pinguini imperatori di fronte a un misterioso diminuzione delle risorse ittiche. Mumble, il giovane pinguino rifiutato dalla sua colonia, intraprenderà un'avventura sorprendente viaggio alla scoperta della causa. Proverà a ragionare umani per ridurne il consumo Pesci. Mostrando coraggio e coraggio, Mumble, si rende presto conto che il suo talento è il tip tap. Lui fa oscilla letteralmente l'intera colonia! Questi sono anche i suoi piedi danzanti che finalmente salveranno la sua colonia rischio !

Novità per la stagione 2022 e presentata al cinema 5D di Marineland, questo film di 12 minuti è animato da effetti divertimento multisensoriale, ed è una vera esperienza coinvolgente che piacerà a tutti. Per tutto il giorno, i visitatori possono sedersi comodamente, indossa gli occhiali 3D e preparati per una viaggio fantastico! Getti d'acqua, vibrazioni e correnti d'aria saranno altrettanti sorprendenti effetti speciali. L'avventura ti permetterà anche di imparare di più sui pinguini, questa specie amata da tutti ma anche sempre più minacciata.

Lo zoo Marineland Côte d'Azur ha supportato Looping e Frenchie nella nascita di un piccolo pinguino.

www.marineland.fr