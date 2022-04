Carros “vede rosso”: è il momento della Festa delle fragole (Foto)

Carros, la Fête des fraises et du terroir

Un fine settimana all’insegna del rosso e profumatissimo: è quanto riserva Carros che vivrà, in questo fine settimana, la 47esima edizione della Fête des fraises et du terroir.

Tante animazioni e, soprattutto, eccezionali degustazioni di un frutto che ha in Carros uno dei punti di riferimento.

L’appuntamento è dalle 10 alle 18 in Place Frescolini con un programma che guarda ai bambini con spazio giochi, laboratori, villaggio con le capanne, scoperta della vita delle api e delle pecore, ma anche agli adulti con la proiezione di un film e di una serie di documentari sulle fragole.

Questo il programma completo della manifestazione

Sabato 30 aprile e domenica 1 maggio 2022

Place Louis Frescolini - Plans de Carros

Numerose attività per bambini, attrazioni fieristiche, laboratori con chef stellati, dimostrazioni di ballo, ma anche una serata gourmet e danzante e ovviamente... una vendita di fragole!



Sabato 30 aprile, sotto il tendone

Ore 11- Proiezione del film La Relève - CdD, ASB et Terre de liens

Ore 13,30 - Proiezione del documentario Des fraises pour le renard seguito da una conferenza/dibattito

Ore 19,30 – Cena e balli - (Menu adulti, 25€: Piatto di tapas, zuppa di pistou, dolce a tema fragola, vino e acqua. Menu per bambini,15€: Piatto di tapas, spaghetti alla bolognese, dolce a tema fragola la fragola.



Domenica 1 maggio, sotto il tendone

Ore 10 - Messa e benedizione delle fragole

Ore 11,30 - Interventi ufficiali, seguiti da aperitivo celebrativo e degustazione del tradizionale pan bagnat gigante preparato dall'associazione Les Niçois du canton, buffet di fragole

Ore 14,30 | Ateliers condotti da 2 chef



La fragola costituisce una vera e propria passione gastronomica per i francesi, nessun altro frutto (fatta eccezione per le prugne, ma solo in alcune aree) può vantare un numero così alto di appassionati.





Se ne consumano in tutti i modi, a fine pasto, con l’aperitivo, assieme con le ostriche o il formaggio, nei dolci, nei gelati: si tratta solo di un piccolo esempio.

A Carros, la fragola riesce a sublimarsi: più che un simbolo e l’essenza stessa della cittadina quando giunge la primavera.

Nel 2019, ultima edizione pre Covid, furono oltre 10 mila persone ad affollare le strade di Carros.