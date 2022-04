L'Oroscopo di Corinne per la settimana sino al 6 maggio

ARIETE: Di umore errante anelerete essere lasciati in pace anche se di accadimenti ne succederanno tanti comprese delle preoccupazioni per il lavoro, la salute o le valute. Bene invece per chi deve stipulare contratti o variare qualcosina che non funge. In amore i single avranno modo di fare simpatici incontri mentre tra coppie dissestate si presagiscono bronci o eclatanti sfuriate. Anche in casa l’atmosfera sarà tesa. 1° maggio da solennizzare in compagnia.

TORO: Bella questa Luna che facendosi nuova il 30 aprile a 10°28’ della vostra costellazione permetterà ad una buona fetta di nativi di chiudere il mese in bellezza, festeggiare degnamente il compleanno e guardare ad un maggio carico di promesse… Ciononostante rimarrete un po’ maluccio per il comportamento o il tentennamento di una persona che vorreste vedere più forte e sicura o dovrete fronteggiare un imprevisto. Visite e regali saranno assai graditi.

GEMELLI: Malgrado tendiate a far prevalere il pessimismo ingigantendo ogni ostacolo o problema in realtà non avreste di che lamentarvi visto che le faccende inizieranno a girare dritte solo che l’ansia, colpendo a tradimento, renderà gli stati d’animo assai variabili… Un lieve calo dell’attività è da accreditare alla crisi generale ma in men che non si dica anche in questo campo vi riprenderete. Verso il week end una novella vi lascerà perplessi e propenderete a spaccare oggetti.

CANCRO: La prudenza non è mai troppa in un periodo piuttosto fermentato dove muovere un passo falso è più facile di quanto immaginiate…Siate quindi cauti in ogni trattativa e non pigliate per oro colato ciò che vi verrà riferito! Oltretutto qualcosa rode dentro ma per il momento non ve la sentite di piantar su un quarantotto facendo così buon viso a cattivo gioco. A tanti succederanno cose strane e, per non star a rimuginare, vi converrebbe nel week end, concedervi un fuori porta.

LEONE: Stufi di solfe e tiritere o di pensare sempre agli altri inizierete a coltivare personali interessi dedicando maggior spazio alle vostre esigenze o rinnovandovi interiormente anche se qualcheduno seguiterà a rompere i marroni ma basterà mettere dei paletti o parlare molto chiaro. Occhio a non farvi però delle fisse e a non andare nel pallone per questioni risolvibilissime. Una scampagnata, abbuffata o un bel combino renderà il 1° maggio appetibile e stuzzichino.

VERGINE: Con l’opposizione di Marte apparirete tesi, nervosetti, scocciati e intronati ma basteranno un paio di notiziole confortanti a far risalire il morale e tirare respiri di sollievo malgrado il pianeta rosso raccomandi vivamente di usare accortezza in ogni transazione, sulla strada e anche in ambito sentimentale dove basta un fraintendimento ad alimentare un emotivo temporale… Se in forma sabato e domenica organizzate un diletto, un viaggetto o una mangiata in allegria.

BILANCIA: Datevi una smossa, accogliete le giornate primaverili con lo spirito adeguato, sistemate delle faccende impensierenti, ritrovatevi con amici o parenti, gettate nella spazzatura la titubanza e insieme a chi amate o vi è accanto pianificate un fine settimana che vi vedrà sicuramente più giocosi e gaudenti. I liberissimi si concedano qualche dolce follia e gli ammogliati si mettano vicendevolmente d’accordo su di un progetto da avviare insieme. Lievi indisposizioni o allergopatie.

SCORPIONE: Più ermetici di un lucchetto non esternerete patemi od emozioni con rischio di vedere travisate le vostre reali intenzioni ma ciò fa parte della vostra natura: dunque chi vi conosce bene non dovrebbe drammatizzare ma capirvi ed aiutarvi. Uno spizzichino di irrequietezza lambirà i novembrini o chiunque si trovi prossimamente alle prese con scelte di discreta entità. Una donna avrà il potere di esacerbare e forse, in un preciso contesto, scoppierete come polveriere.

SAGITTARIO: Reclamare rispetto ed onorabilità è un vostro diritto: per codesta ragione non dovrete permettere a nessuno di calpestarvi o denigrarvi… Chi sta vivendo una situazione personale difficile ne uscirà con l’ausilio del tempo e della buona volontà mentre i più ardimentosi si butteranno a capofitto in imprese pazzerelle. Un genitore, bimbetto o vecchietto additerà dei corrucci. 1° maggio da passare ai monti o al mare e fortuna da tentare giocando al lotto o lotterie varie.

CAPRICORNO: Testoni ma buoni vi impunterete con chi, comprendendo poco o niente, seguita a far prevalere delle errate ragioni contrastandovi in ogni istante o atteggiandosi a perfetto ignorante. Ma non prendetevela più di tanto pensando piuttosto maggiormente alla vostra serenità. Una delusione sarà seguita da una tenera emozione e se dovete decidere tra due opzioni consultate un esperto o un amico in grado di darvi delle dritte. Riceverete degli inviti da accettare senza esitare.

ACQUARIO: Ormai siete abituati alla presenza di Saturno nel segno dal non far più caso ai dispetti e agli intralci che tal pianeta ha procurato. L’importante è che siate soddisfatti di voi, dei piccoli appagamenti che tingono di rosa le giornate e che soprassediate sulla stoltezza di individui immeritevoli di considerazione. Poiché l’incognita bussa alla porta date poco per scontato e aspettatevi l’inaspettato! Grigliate, polentate ma anche meritate pisolate accompagneranno il 1° maggio.

PESCI: Approfittate degli ultimi guizzi di Giove nel segno per dare un tocco diverso alla quotidianità, chiudere con ciò che mai fungerà, sistemare faccende sospese, dare un tocco di originalità al look o all’abitazione e confidare in un miglioramento generale. Vi toccherà sostenere delle spese ma farete anche un acquisto interessante o conveniente. Un buffo personaggio invece vi metterà in imbarazzo. Domenica da trascorrere, condizioni meteo permettendo, all’aria aperta.

Con l’augurio che le stelle di maggio portino a tutti speranza, amore e coraggio!

