Babysitter vince il Festival de la Comedie di Monte-Carlo aggiudicandosi anche il premio come miglior attor

Si conclude con enorme successo il 19° Monte-Carlo Film Festival de la Comédie, l'evento ideato e presieduto da Ezio Greggio, in programma dal 25 al 30 aprile 2022 nel Principato di Monaco.

Arriva il verdetto della Giuria composta da Paul Haggis (Presidente), Tom Leeb, Clara Ponsot, e Pierpaolo Spollon.

Il film canadese Babysitter ottiene due riconoscimenti aggiudicandosi il premio come miglior film e quello come miglior attore a Steve Laplante.

La miglior regia va allo spagnolo Dani De la Orden per Mamá o papá, film che vince anche il premio Best Actress a Miren Ibarguren.

Al film danese Miss Viborg va il premio Special Jury Award for an outstanding first feature film.

La Giuria del Monte-Carlo Film Festival ha voluto premiare Odd-Magnus Williamson per Best Screenwriting con Nothing to Laugh About.

Al film italiano Una Boccata d’aria regia di Alessio Lauria va il Premio del Pubblico.

Infine, il premio Short Comedy Award nella sezione dedicata ai cortometraggi va al film di origine Keniota A guide to dining out in Nairobi.

Di seguito le motivazioni dei premi assegnati al 19° Monte-Carlo Film Festival de la Comédie.

Best Film - BABYSITTER

Il premio alla Miglior Commedia della 19º edizione del Monte-Carlo Film Festival va a Babysitter per la sua originalità, per aver saputo provocare attraverso un'ironia cruda e politicamente scorretta, una messa in scena straordinaria e dei dialoghi incredibili. Per il modo coraggio con cui la regista ha scelto di raccontare la misoginia e la potenza con cui riesce ad arrivare allo spettatore.

Best Director - DANI DE LA ORDEN (Mamá o papá)

Dani De la Orden ha saputo costruire uno straordinario storytelling per immagini riuscendo a raccontare con un ritmo serrato e inquadrature perfette una storia capace di far ridere ed emozionare.

Best Actor - STEVE LAPLANTE (il fratello giornalista di Babysitter)

In un ruolo estremamente difficile da interpretare, Steve Laplante ha saputo misurare la sua interpretazione in modo perfetto senza mai cadere nell'esagerazione. Un attore che accompagna il cambiamento emotivo del suo personaggio nel corso del film, che prende una posizione prima e quella opposta dopo, per ritornare infine al punto di partenza, raccontando così lo stereotipo del genere maschile in modo eccellente.

Best Actress - MIREN IBARGUREN (Mamá o Papá)

Miren Ibarguren è magnetica, vera e intensa al punto da far innamorare. Nel ruolo di una madre nel momento della separazione, ha saputo trasmettere la rabbia e voglia di vendetta, ha raccontato la gioia e la tenerezza, i cambi d'umore e la quotidianità in maniera sublime. Una performance divertente, spontanea, straordinaria.

Best Screenwriting: Odd-Magnus Williamson ( per NOTHING TO LAUGH ABOUT)

Questo premio speciale, voluto per la prima volta dalla giuria di Monte Carlo, va alla scrittura di Nothing to laugh about, per aver saputo raccontare la speranza attraverso uno sviluppo sorprendente di una storia che, nonostante la tristezza dei fatti narrati, riesce a trasmettere gioia e offrire un nuovo punto di vista sul senso della vita.

Special Jury Award for an outstanding first feature film: MISS VIBORG

Un film stupefacente. Un'opera prima che è un capolavoro.

Miglior commedia Short Film: A GUIDE TO DINING OUT IN NAIROBI, regia di Hugh Milton, per l’originalità dell’idea, l’ottima regia ed interpretazione che in pochi minuti racconta una storia divertente, desueta, e fuori dai soliti schemi.



Premio del Pubblico al film italiano UNA BOCCATA D’ARIA.

SERATA DI GALA E PREMIATI

Mai così ampio il parterre degli ospiti presenti sul palcoscenico del Grimaldi Forum di Monte-Carlo per celebrare i vincitori di questa edizione. Una serata di gala prestigiosa, quella di sabato 30 aprile, condotta da Ezio Greggio insieme a Cristina Marino, alla quale partecipano ospiti internazionali e italiani del piccolo e grande schermo. Quest’anno, per ritirare il prestigioso premio Movie Legend Award, arriva Stefania Sandrelli, l’iconica attrice che ha fatto la storia del cinema italiano con più di 100 film nel suo curriculum (C’eravamo Tanto amati, La Famiglia, Io la conoscevo bene, Prosciutto Prosciutto, Divorzio all’italiana). Tra i premiati di questa edizione il talentuoso attore Luca Argentero (Doc-nelle tue mani, Le fate Ignoranti -la serie, Come un gatto in tangenziale- ritorno a Coccia de Morto) che verrà premiato per la sua carriera. Gli astri nascenti del cinema italiano, Ludovica Martino (Skam, Sotto il sole di Riccione) e Lorenzo Zurzolo (Baby, Summertime, Eo) riceveranno il Premio Speciale Next Generation Award al miglior interprete under 30. Premio speciale, Monte Carlo Film Festival-Next Generation Comedy Award, anche per Giancarlo Commare (Skam, Ancora più bello, Sempre più bello, Maschile Singolare) per l’interpretazione in Ancora più bello. Inoltre, il Presidente di Giuria Paul Haggis (Crash-contatto fisico, Million Dollar Baby) riceve il prestigioso premio Movie Legend Award. Tra le personalità che presenziano alla serata, lo showman Piero Chiambretti, la celebre giornalista Cesara Buonamici, lo storico calciatore della Juventus Andrea Barzagli, l’istrionico presentatore tv Alessandro Cattelan e l’affascinante attore e modello Turco Can Yaman, che prossimamente vedremo nei panni della famosa tigre della Malesia, “Sandokan”.

Durante la serata Tom Leeb, membro della giuria di quest’anno, ma anche musicista e cantante, si esibisce con la canzone Sun.

La manifestazione, in collaborazione con EFG Bank (Monaco) si svolge da sempre sotto l’Alto Patronage di S.A.S. Principe Albert II de Monaco e dell’Ambasciata d’Italia. Anche quest’anno, Radio Monte Carlo è la Radio ufficiale del Festival