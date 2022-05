Saint Isidore: tempo di feste. Prima la processione, poi la bagna cauda (Foto)

Maggio è il mese delle feste, Nizza, sotto questo profilo, si contraddistingue per il numero di manifestazioni che caratterizzano non solo il parco di Cimiez, ma anche le frazioni e le località della collina o lungo il Var.

Ieri è stata la volta di Saint Isidore, la località che fra pochi giorni diventerà meta di quanti desiderano recarsi all’Ikea, ma che non ha perso l’amore per le tradizioni e la cultura del territorio.

La statua di Saint Isidore, è stata portata in processione lungo le strade cittadine, alla presenza del primo adjoint Anthony Borré, di Marine Brenier, Monique Bailet, Yvette Arioli, Père Christophe e di Maurice Tornesi Presidente del Comité de Quartier e di Eric Jeauffroy Presidente del Comité des Fêtes.

Dopo la “parte “religiosa” e la distribuzione di “bagna cauda”, la festa si è spostata alle Amazones, lungo il Chemin de la Ginestiere, al numero 19, una pépinière, un vivaio, che è un po’ anomalo nel suo genere e che merita di essere visitato, non solo per i fiori e le piante che vi si coltivano, ma per molte altre ragioni.

Dai pomodori all’olio di oliva, dalle tapenade alla birra ed al rhum: un vero jardin des saveurs, gestito da due amiche Claudine Auda e Maud Mazzanti, che il nome dell’attività hanno mutuato dal Rally Roses des Sables.

Le fotografie sono di Krys Tairua.