Antibes, le manifestazioni e le visite guidate del mese di aprile

Anche nel mese di maggio l’attività culturale e una serie di manifestazioni caratterizzeranno il cartellone di Antibes - Juan-les-Pins.



Eventi

Floralies d’Antibes Juan-les-Pins

Tantissimi fiori ovunque. Da ormai 6 anni, le Floralies sono diventate un evento imperdibile e molto ricercato. Dal 27 al 29 maggio, il Salone delle piante fiori e giardini sarà il punto culminante di questo evento, che ospiterà anche:

22 maggio: giornata “Porte aperte” a Villa Thuret.

26 maggio: giornata “Porte aperte” a Villa Eilenroc

Programma completo sur www.antibes-juanlespins.com





Il 7, 15 e 22 maggio - Classic Antibes

Conservatoire de Musique et d’Art Dramatique. Il grande repertorio classico, una formazione prestigiosa, un programma senza frontiere per un’arte che non sa cosa siano i confini e per degli artisti semplicemente fantastici





Dal 20 al 22 maggio - 57e Rallye Antibes Côte d’Azur

Départs et arrivées sur le Pré-des- Pêcheurs. I migliori piloti francesi ed europei saranno al via del Rally di Antibes Côte d’Azur, una prova del Campionato Francese di Rally e del “FIA European Rally Trophy”. Si correranno anche altri tre rally: una prova del campionato francese VHC per veicoli storici, così come il rally “Antibes Historic VHRS”, un evento di regolarità, e per la prima volta il “Rallye Région Sud” per veicoli ibridi ed elettrici che conta per Tour European rallye alternatives Energy. Il rally ospita anche il Trofeo Alpine Elf Rally. Ma la grande novità di questo percorso è il ritorno della super prova speciale nelle strade

di Antibes ai piedi del Fort Carré per chiudere la prima tappa. Inizio del rally venerdì alle ore 8 e primo arrivo intorno alle 19 / sabato: prima partenza alle 6.20 e arrivo intorno alle 16.30, seguito dalla cerimonia di premiazione alle 16.35. Informazioni su www.antibes-rallye.com





Dal 24 maggio al 1° giugno 2022 - Festival international de bridge

Espaces du Fort-Carré. Ogni anno il festival internazionale di bridge, ormai diventato

il più importante d’Europa e uno dei principali a livello mondiale, ospita i massimi esponenti di questa disciplina. Nel corso della competizione si affronteranno tra di loro oltre mille giocatori. Programma completo su www.festivalsdusoleil.com

Antibes giorno per giorno

Il 3, 5, 10 e 12 maggio ore 20 e il 4, 6, 7, 11, 13 e 14 maggio ore 20,30

Disgraced all’Anthéa Antipolis Théâtre d’Antibes



Il 4, 6, 7, 11 et 13 maggio ore 21, l’8 maggio ore 17, il 10 maggio ore 20,30

Le Bourgeois gentilhomme all’Anthéa Antipolis Théâtre d’Antibes



Giovedì 5 maggio 2022

Inaugurazione della Promenade de la Mer ore 18 - Port Vauban.



Dal 5 al 7 maggio 2022

Soyez gentils, c’est plus sympa - Théâtre Le Tribunal - Ore 20,30. Il sabato anche ore 18



Venerdì 6 maggio 2022

Les Harlem Globetrotters de retour à Antibes ! Ore 20 – Azurarena



Il 6, 7 e 8 maggio 2022

Un Ennemi du peuple - Théâtre Antibéa – Venerdì e sabato ore 20,30, domenica ore 16

Sabato 7 maggio 2022

« Kids Records Foundation », Tournage d’un Dj Set – Dalle 14 alle 21 Terrasses du Bastion Saint Jaume.

Classic’Antibes – Ore 20 - Conservatoire de Musique et d’Art Dramatique



Domenica 8 maggio 2022

Floralies - Les Printanières d’Estagnol – Dalle 9,30 alle 18,30 - Parc Estagnol

Festival Cap de Lire – Dalle 10 alle 18 - Plateau de la Garoupe



Dal 12 al 14 maggio 2022

Je vais beaucoup mieux. Merci! - Théâtre Le Tribunal – Ore 20,30, il sabato anche ore 18



Il 13, 14 e 15 maggio 2022

La visite de la vieille dame - Théâtre Antibéa - Venerdì e sabato ore 20,30, la domenica ore 16



Sabato 14 maggio 2022

Le Printemps du port Vauban - Dalle 10 alle 18 - Terrains de pétanque, face au Pré des Pêcheurs



Sabato 14 e domenica 15 maggio 2022

24h de nage avec palmes – Partenza il 14 maggio ore 12 e arrivo il 15 maggio ore 12. Stade Nautique



Domenica 15 maggio 2022

Marché de producteurs – dalle 10 alle 17 - Plateau de la Garoupe

Le Mur de la dichotomie – Ore 15 - Théâtre Le Tribunal

Classic’Antibes – Ore 16,30 - Conservatoire de Musique et d’Art Dramatique

Mercoledì 18 maggio 2022 ore 20,30 e giovedì 19 maggio 2022 ore 20

François-Xavier Demaison - Di(x)vin(s) - Anthéa Antipolis Théâtre d’Antibes

Dal 19 al 21 maggio 2021

Blanc & Hétéro - Théâtre Le Tribunal – Ore 20,30 il sabato anche ore 18

Il 20, 21 e 22 maggio 2022

La visite de la vieille dame - Théâtre Antibéa – Venerdì e sabato ore 20,30 e la domenica ore 16



Sabato 21 maggio 2022

Le Printemps de Juan – Dalle 10 alle 19 - Petite Pinède Juan-les-Pins

« Tremplin Jazz Musik Contest » Edition Jazz – Ore 15,30 - Médiathèque Albert Camus.

Vérino, focus! – In Vérino Veritas – Ore 20,30 – Anthéa Antipolis Théâtre d’Antibes



Domenica 22 maggio 2022

Floralies - Portes ouvertes du jardin de la Villa Thuret – dalle 9 alle 17 - Villa Thuret



Mercoledì 25 maggio 2022

Floralies - Rencontres Paysagères d’Antibes Juan-les-Pins – Campus Vert d’Azur



Domenica 26 maggio 2022

Floralies - Journées portes ouvertes Eilenroc – dalle 10 alle 16 - Villa Eilenroc



Dal 26 al 28 maggio 2022

La Vie n’est pas une comédie romantique - Théâtre Le Tribunal – Ore 20,30 il sabato anche ore 18



Dal 27 al 29 maggio 2022

Floralies - Salon des Plantes Fleurs et Jardins - Esplanade du Pré-aux-Pêcheurs



Sabato 28 maggio 2022

« Immersion » - Une nouvelle plongée dans les arts émergents – Ore 21 Anthéa Antipolis Théâtre d’Antibes





Mostre ed esposizioni

Votre chemin de traverse - Un nouvel accrochage des collections – Fino a maggio 2022 Musée Picasso.

La femme et la Mer : Un nouveau regard pour cette Nouvelle Année…Fino al 30 ottobre 2022Les Casemates de la Création. Bd d’Aguillon