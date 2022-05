Ligue 1: Monaco e Nizza non mollano, in testa è bagarre per conquistare un posto in Europa

Non era difficile immaginarlo: la disperazione o la voglia di guadagnare un posto in Europa e i soldi che assicura stanno “spingendo” le squadre interessate e rendendo ancora più incerto il fine campionato.

Mancano ancora 3 giornate al termine e praticamente tutte le sentenze devono ancora essere emesse, fatta eccezione per il titolo di campione di Francia, ma questa era una storia a parte.

In testa vincono sia il Rennes con il Saint Etienne, sia il Monaco sull’Angers, risultati che complicano la vita alle due avversarie e che lasciano appaiate al terzo posto le due formazioni vincenti. Il fatto è che solo una delle due accederà alla Champions: tre gare ancora per il verdetto. Sempre che il Nizza, che è andato a vincere a Bordeaux, non svolga il ruolo di incomodo e ripiani il gap di un solo punto che divide i rossoneri da Monaco e Rennes.

La pesante sconfitta subita in casa propria dal Marsiglia ad opera del Lione porebbe addirittura mettere a rischio il secondo posto dei foceni, distratti forse dall'imminente incontro di ritorno di Conference League.

Lo Strasburgo, ancora con molte velleità, costringe al pareggio il Paris Saint Germain: ad essere contento è Mbappe che realizza altre due reti che consolidano il ruolo di capocannoniere, mentre il vice capocannoniere Ben Yedder del Monaco è andato a segno solo una volta.

Pareggia, alla vigilia della finalissima di Coppa di Francia, il Nantes sceso in campo a Lens contro una formazione che “doveva” assolutamente vincere e che ora vede l’Europa un po’ più lontana.

Vince alla grande il Troyes che affonda il Lille e raggiunge la “quasi” matematica certezza della salvezza, grazie ai 5 punti di vantaggio sul Saint Etienne.

Serve a poco il pareggio esterno che il Metz impone al Montpellier, mentre si aggrava la posizione del Lorient, sconfitto in casa propria dal Reims e del Clermont che ha alzato bandiera bianca a Brest.



In settimana, giovedì 5 maggio , il Marsiglia, ultima superstite francese nelle Coppe europee, riceverà in casa gli olandesi del Feyenoord di Rotterdam, vincitori per 3 a 2 all’andata.

Sabato 7 maggio 2022 , alle ore 21 a Parigi si affronteranno, nella finale di Coupe de France, il Nizza e il Nantes. Il Nizza ha vinto tre volte il trofeo (1952, 1954 e 1997) e altrettante volte se lo è aggiudicato il Nantes (1979, 1999 e 2000). In testa alla classifica il Paris Saint Germain con 14 vittorie.

Il torneo di Ligue 1 tornerà venerdì 6 maggio 2022 con la trentaseiesima giornata. Il calendario prevede una gara sicuramente interessante: Lille – Monaco, con gli ospiti alla ricerca di punti e il Lille senza ormai ambizioni.

Sabato 7 maggio 2022 un altro incontro interessante per la zona coppe: Brest – Strasburgo, anche in questo caso sono gli ospiti a “dover” agguantare i 3 punti.

Domenica 8 maggio 2022 tutte le gare sono interessanti perché vedono in campo formazioni comunque alla ricerca di punti per agguantare le coppe o la tranquillità: all’ora di pranzo scenderanno in campo Metz e Lione. Seguiranno Angers – Bordeaux, Clermont – Montpellier, Reims – Lens e Lorient – Marsiglia, mentre in serata sarà la volta di Paris saint Germain – Troyes.