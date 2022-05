Francia. Da maggio aumentano gli affitti, mentre le sigarette “vanno in altalena”

Due novità, che riguardano i francesi o quanti vivono in Francia, sono entrate in vigore col mese maggio 2022.



Affitti

I proprietari “possono” aumentare, con decorrenza 1° maggio 2022, il canone di affitto rivalutandolo del 2,48% al massimo. L’indice di riferimento (indice de référence des loyers) sale pertanto a 133,93. Non si tratta di un obbligo, chiaramente, ma solo di una facoltà.





Prezzi delle sigarette

In questo caso si tratta di una vera e propria altalena: le “bionde” in Francia sono carissime e non sono pochi quanti, vivendo a ridosso delle frontiere, si recano nei paesi confinanti (Italia, Spagna, Belgio) per acquistare delle stecche, col rischio anche di venir “pizzicati” dai gendarmi con quantitativi che oltrepassano il consentito.

Da maggio, in ogni caso, sono aumentate di 10 centesimi il pacchetto le sigarette Winston, mentre sono scesi i prezzi, sempre di 10 centesimi, delle Lucky Strikes, Peter Stuyvesant e Rothmans.