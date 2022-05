Nizza festeggia la presidenza francese dell’Unione Europea

La Francia ha assunto la presidenza del Consiglio dell'Unione europea, incarico che coprirà il primo semestre del 2022.





Per sostenere la presidenza francese, la città di Nizza ha predisposto un vasto programma di iniziative che copriranno tutto l’arco dei sei mesi.

Un programma che prevede oltre 60 eventi, destinato a tutti i cittadini, dai più grandi ai più piccoli: per 6 mesi, dibattiti, concerti, concorsi, eventi culturali e sportivi e divertimento si susseguiranno per informare e discutere pressoché quotidianamente sul ruolo dell'Unione Europea, lottare contro l'euroscetticismo e promuovere la cittadinanza europea attiva.Questo il programma del mese di maggio 2022

Questo il programma del mese di maggio 2022



6 - 7 – 8 maggio 2022

Week-end del cinema europeo - Cinémathèque de Nice – 3, Esplanade Kennedy



8 maggio 2022

Inaugurazione della mostra “En rêvant la Méditerranée” (opere d’Antoine Pierini) - Villa Kérylos - Rue Gustave Eiffel, Beaulieu-sur-Mer



Dal 9 al 13 maggio 2022

Menù europei nelle mense scolastiche di Nizza



9 maggio 2022

Atelier sul Model European Union (simulazione del funzionamento dell’Unione Europea) - Centre Universitaire Méditerranéen – 65 Promenade des Anglais

Spettacolo "L’Europe du rire" - Maison de l’Etudiant - 5 Av. François Mitterrand



12 maggio 2022

"L’Europe à table ! » (Grecia) - Association ADAM – 23 rue de la Méditerranée



14 maggio 2022

Mostra "Le Futur Derrière Nous : l'art italien depuis les années 1990.

Le contemporain face au passé" – Fino al 28 agosto 2022 - Villa Arson - 20 Av. Stephen Liegeard

Mostra Vita Nuova – Nouveaux enjeux de l’Art en Italie 1960-1975 - Fino al 2 ottobre 2022 al MAMAC- Place Yves Klein

Mostra dell’artista portoghese Carla Filipe – Fino al 15 settembre 2022 - Villa Arson - 20 Av. Stephen Liegeard

Fête de l’Europe – Numerose animazioni al Village de l’Europe – Cerimonia di consegna di premi e concerto di Barbara Pravi - Théâtre de Verdure e Kiosque à musique – Jardin Albert 1er



16 maggio 2022

"L’Europe à table!" (Italia) - 23 rue Auguste GAL



16 e 17 maggio 2022