“La salute nella Contea di Nizza”, è uscito l'Armanac Nissart del 2022

Per i nizzardi, l' Armanac Nissart è una sorta di istituzione. Si trattava di un almanacco che raccoglieva diverse informazioni, consigli, storie, proverbi: rimane nei ricordi e nelle collezioni più preziose quello che, nel 1960, commemorò il centenario dell'Unione di Nizza in Francia.



L'Armanac Nissart scomparve gradualmente dalle vetrine dei negozi e delle edicole, ma non nei ricordi: é riapparso nel 2004 con l'obiettivo di presentare le associazioni che compongono la Federazione delle Associazioni della Contea di Nizza e le sue attività, delle ricette, un calendario e gli editori regionali.

Dal 2006, l’Armanac Nissart ha proposto, ogni anno, un dossier su un particolare argomento che riguarda la cultura di Nizza, firmato da insegnanti, professori universitari-ricercatori, studiosi. Anno dopo anno si è occupato del patrimonio marittimo, Garibaldi, René Cassin, la prima guerra mondiale, l’adesione di Tende e Briga alla Francia, i naturalisti, Lou Presèpi.

Quest'anno, l'Armanac Nissart presenta "La santé dans le Comté de Nice", i cui articoli, di notevole spessore, dovrebbero interessare il grande pubblico.

L'anno prossimo, l'Armanac Nissart tratterà del patrimonio immobiliare (edifici e opere), compresa una presentazione di Nizza, ora iscritta nella lista del patrimonio dell'UNESCO.

L’Armanac Nissart “La santé dans le Comté de Nice » é in distribuzione gratuita.