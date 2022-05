WeShort sigla un accordo con TCL: il grande cinema breve per la prima volta sulle smart TV di tutto il mondo

WeShort, piattaforma on demand del grande cinema breve, fondata in Italia a fine 2020 e TCL Technology, secondo colosso al mondo nella vendita di smart TV, hanno sottoscritto una partnership globale finalizzata ad offrire per la prima volta al grande pubblico su scala mondiale, una vasta selezione di film brevi provenienti da tutto il mondo e in diverse lingue, firmati da alcuni dei registi emergenti più interessanti della scena.

In base all’accordo, WeShort acquisisce il ruolo di “content partner globale” del canale TCL, presente su oltre 44 milioni di smart TV, e gli utenti potranno accedere a WeShort nella sezione “short films” dedicata. Sono presenti tutti i generi: dal drammatico, horror, thriller fino al musical, documentario e sperimentale. Dalle opere di registi pieni di talento ancora da scoprire fino a premi Oscar, BAFTA, Sundance e Cannes.

TCL Technology, multinazionale fondata nel 1981 con sede a Huizhou, nel Guangdong, è una società leader sul mercato dell'elettronica di consumo, numero 2 al mondo nell’universo delle smart TV e primo produttore di TV Android al mondo con 15.3 milioni di dispositivi. Tra i mercati principali, oltre ad Asia, Europa, Canada e Australia, il gruppo è il primo venditore di smart TV in Brasile, secondo in India e terzo negli Stati Uniti. TCL FFalcon è la piattaforma di servizi internet e AIxIoT leader al mondo, fornitore di servizi cinematografici, educativi e di intrattenimento in 6 continenti e 160 paesi al mondo.

WeShort è una piattaforma di streaming, dedicata al mondo dei cortometraggi, film e serie di breve durata, disponibile in tutto il mondo e su tutti i dispositivi web e mobile iOS e Android. Fondata a fine 2020 dal 31enne pugliese Alessandro Loprieno, la piattaforma nasce con l’obiettivo di valorizzare le migliaia di film e serie brevi da tutto il mondo, frutto di produzioni indipendenti e di giovani registi. Una sezione WeShort è presente anche sul catalogo della piattaforma CHILI, realtà europea dell’intrattenimento digitale, attiva in Italia, UK, Polonia, Germania e Austria.

«Siamo entusiasti della partnership con WeShort sulla distribuzione dei contenuti, - ha commentato Dangee Ho, Business Development Manager FFalcon Overseas, TCL Electronics Holdings Limited - e crediamo che i contenuti premium di WeShort porteranno un’esperienza più diversificata agli utenti delle TCL Smart TV»

«WeShort sta vivendo una fase di sviluppo importante e la partnership prestigiosa con il gruppo TCL rappresenta per noi una scalata straordinaria del mercato dell’intrattenimento digitale globale perché, – spiega Alessandro Loprieno, founder e CEO di WeShort – a quasi un anno dal lancio della piattaforma WeShort, abbiamo per la prima volta l’opportunità di promuovere la cultura del cortometraggio e avvicinare milioni di utenti a questo mondo. In Short We Trust!».