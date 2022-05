5 errori da evitare se si vuole creare un sito web capace di attirare l’attenzione di chi naviga online

Le aziende, a prescindere dal settore di competenza, negli ultimi anni hanno aumentato le risorse da dedicare allo sviluppo del proprio sito web, a dimostrazione dell’importanza strategica di questo tipo di piattaforma per aumentare la visibilità del brand e per allargare al massimo la platea dei possibili clienti. La qualità generale dei siti è aumentata drasticamente, in primis grazie alle innovazioni che il mondo tecnologico riesce a fornire senza soluzioni di continuità, ma anche per un aumento delle capacità tecniche dei professionisti che si occupano dello sviluppo web. Grosso merito va a quei corsi di formazione che accolgono un numero sempre più elevato di persone che vogliono capire come si crea un sito web facile da usare e in grado di attirare gli sguardi dei visitatori. Il corso Hackademy organizzato da Aulab è proprio finalizzato alla creazione delle basi tecniche utili alla preparazione del futuro web developer, nell’ottica di un inserimento rapido nel mondo del lavoro. Per affinare le proprie capacità serve ovviamente del tempo, ma per creare dei prodotti di qualità ci sono aspetti che bisogna evitare per non mandare alle ortiche ore e ore di duro lavoro. Eccone alcuni.

1. Iniziare a lavorare senza un’idea ben precisa

Costruire un sito web è come lanciarsi nel mondo dell’imprenditoria: se non si ha un piano ben preciso, il rischio di buttar via tempo e denaro è molto elevato. Prima di tutto bisogna partire dall’analisi di quella che l’audience di riferimento vuole dall’esperienza di navigazione. Procedere senza questo tipo di dato significa andare alla cieca e affidarsi troppo alla sorte. Ma i punti focali e preliminari che andranno a far parte del proprio progetto sono tanti, a dimostrazione delle tante variabili da prendere in considerazione.

Un piano d’azione preciso e dettagliato garantisce di orientare i propri sforzi in maniera organica evitando battute d’arresto, o peggio ancora, fallimenti su tutta la linea.

2. Sottovalutare la scelta del nome del dominio

Il nome del dominio deve essere rappresentativo dell’identità dell’azienda e del brand, ma soprattutto deve essere d’impatto e risultare semplice da ricordare. Effettuare delle ricerche aiuta a comprendere meglio le tendenze imperanti in questo specifico ambito, e a sceglierne uno adatto al messaggio e ai servizi che si vogliono offrire.

3. Homepage intasata di elementi

Creare la pagina principale di un sito non è semplice e, vista la sua importanza, spesso si è portati ad appesantirla di elementi, non pensando che il risultato finale potrebbe essere troppo caotico. Anche se i contenuti da includere nella piattaforma sono tanti, per la homepage è meglio privilegiare l’essenzialità, sia per non influire negativamente sulla navigazione sin dal primo impatto, ma anche per non far fuggire a gambe levate i visitatori.

4. Lentezza di caricamento delle pagine

Gli utenti medi della rete non hanno tanto tempo da perdere e vogliono limitare le tempistiche di navigazione allo stretto necessario. Se tra l’apertura di una pagina e l’altra passa un’eternità, chi si trova dall’altra parte dello schermo sarà portato a cambiare aria. La velocità di un sito dipende dalle tecnologie usate e da come lo stesso è stato sviluppato, ma soprattutto dalla scelta di un server performante. Per preservare il traffico dell’audience di riferimento, meglio spendere qualcosa in più e fare delle scelte che privilegino l’essenzialità, evitando l’uso di widget ed elementi totalmente superflui.

5. Sottovalutare le potenzialità dei dispositivi mobili

Partiamo da un dato chiaro e inconfutabile: il 60% delle ricerche online vengono effettuate tramite dispositivi mobili, e buona parte di esse passano attraverso le piattaforme social. Per questo motivo, creare un sito mobile-friendly è essenziale e permette anche a chi arriva alla piattaforma tramite il proprio cellulare di avere una navigazione semplice e senza alcun tipo di sacrificio in termini di contenuti.