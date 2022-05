Conferenze, proiezioni e incontri: il ricco maggio dell’Artistique a Nizza (Foto)

L'Artistique, Centre d’Arts et de Culture & Espace Ferrero, propone per il mese di maggio 2022, negli spazi espositivi e nell’auditorium, un programma costruito attorno alla promozione della collezione Ferrero, riunita da Jean Ferrero, fotografo, collezionista, amico della Scuola di Nizza e alcune mostre temporanee di arte contemporanea.





Questo il corposo calendario del mese di maggio 2022



Mostre

Exposition permanente - Collection de la Donation Ferrero

Arman & César, portraits croisés by Jean et Jacques - Fino al 31 luglio 2022

Riunendo, anzi mescolando fotografie di Jean Ferrero e disegni originali di Jacques Sechaud, raccolti attorno a opere di Arman e César, la mostra presenta una visione ravvicinata, ammirata, persino sarcastica, ma sempre rispettosa di questi due artisti.

È stata la fotografia a portare Jean Ferrero nel mondo dell'arte. La sua assenza di pregiudizi estetici gli ha permesso di cogliere molto presto l'interesse della ricerca artistica. Fu grandissima la sua complicità, su questo argomento con Arman e César, spesso all'origine di certe opere; tuttavia, senza la fotografia. Grazie alla sua vicinanza a questi due artisti, ha potuto coglierli nei loro gesti artistici o in atteggiamenti e posture più intime.





Focus sur une œuvre

Ogni mese viene posta sotto i riflettori una nuova opera, a maggio l’Artistique racconta la storia di Nail Fetish di Claude Gilli.

In un mercatino all'inizio degli anni '70, Jean acquistò una vecchia scultura: un corpo di Cristo senza braccia del XVI secolo. Grazie alla sua vicinanza ad Arman, grande collezionista di arte africana, Jean conosce le statue minkisi nkondi, il più famoso dei “feticci”. In questi feticci, ogni oggetto impiantato nella statua è una firma fisica e la concretizzazione di un patto: il legno è una materia viva, lo shock prodotto dall'inserimento del metallo energizza e risveglia lo spirito che abita la statua.

Jean immagina di rinnovare il genere e pensa a Claude GILLI per questo progetto unico. Nella sua pratica, infatti, GILLI utilizza l'unghia come componente plastica di alcune sue opere, in particolare dei suoi cactus.

Claude Gilli, convinto dell'interesse del progetto, utilizza il pezzo acquisito da Jean come supporto per un'opera che assumerà le sembianze di un feticcio divino. Ma il legno, che ha più di quattro secoli, è durissimo; non si tratta di piantare chiodi e Gilli dovrà ricorrere a un trapano elettrico.



Conferenze, incontri, appuntamenti

Giovedì 5 maggio 2022 ore 18

Proiezione del film “Art and Mind” seguita da un dibattito con la regista Amélie Ravalec

Giovedì 12 maggio 2022 ore 14,30

Un’ora con…Jean Mus, architetto paesaggista

Venerdì 13 maggio 2022 ore 14,30

Les rencontres de l’artistique - Efff d’Hey, l'artista che inseguiva le farfalle

Sabato 14 maggio 2022 ore 16

Les rencontres de l’artistique - Il muro dello studio di Andre Breton, mappa sensibile dell'universo surrealista

Giovedì 19 maggio 2022 ore 18

Conférence face à face – MACBETH - Daniele Callegari, direzione musicale e Daniel Benoin, messa in scena

Venerdì 20 maggio 2022 – Ore 13,30 - 18 – Sabato 21 maggio 2022 ore 10,30 – 12 e 14 - 18

Festival hors champ - 25ème Festival du film d’Art Singulier : On va pas nous déboulonner !



L’Artistique si trova in Boulevard Dubouchage 27 a Nizza, non distante da Nicétoile.