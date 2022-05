A Cagnes fanno ritorno le “boules carrées”

Il detto, utilizzato soprattutto nel mondo del calcio “la palla è rotonda”, è clamorosamente smentito a Cagnes che, nel mese di agosto, tornerà ad essere, dopo due anni di stop, la capitale delle “palle quadrate”.

Anche questo è un detto, che in questo caso non c’entra: per “palle quadrate” a Cagnes s’intendono le “ boules carrées ”.

Era atteso da molti appassionati: dopo due anni di astinenza, vedere tante persone contendersi il titolo di campione mondiale su una strada in salita lanciando delle “boules carrèes”, che rimbalzano sul terreno e cercano di posizionarsi il più vicino al pallino (anch’esso quadrato) non è usuale.

Per l’edizione del “ritorno”, che si terrà ad Haut de Cagnes il 20 ed il 21 agosto 2022, vi sarà anche una novità in grado di sovvertire tutti i pronostici.

I campioni che da tempo si contendono il titolo erano abituati ad un sedime stradale sconnesso, mentre quest’anno la scelta è stata di risistemare la strada (pardon, il campo di gioco) così che la manifestazione sportiva potrebbe anche riservare sorprese e rivelare nuovi campioni.

In ogni caso l’appuntamento con le “palle quadre” è fissato: nella regione della petanque per due giorni, in piena estate, le bocce non “scivoleranno”, ma il pastis scorrerà ugualmente a fiumi…