Ligue 1: il Monaco in campo a Lille per un posto in Coppa, il Nizza si gioca la Coppa di Francia col Nantes

L’attenzione, questa settimana, si divide tra la terz’ultima giornata del campionato di Ligue 1 e la finalissima della Coppa di Francia, con l’incontro, previsto sabato 7 maggio a Parigi, tra il Nizza e il Nantes.

Il Nizza ha vinto tre volte il trofeo (1952, 1954 e 1997) e altrettante volte se lo è aggiudicato il Nantes (1979, 1999 e 2000). In testa alla classifica il Paris Saint Germain con 14 vittorie.

E’ il Paris Saint Germain a detenere il titolo avendo battuto nella finale disputata nel 2021 il Monaco, ora un’altra squadra della Costa Azzurra ha la possibilità di alzare verso il cielo la Coppa.

Il campionato è giunto alle sue battute finali: la speciale classifica cannonieri vede in testa Mbappe con 24 reti (3 su rigore) seguito da Ben Yedder (Monaco) con 21 reti (2 su rigore) e da Terrier (Rennes) con 21 reti, ma 7 su rigore.

Per quanto concerne gli assist , in testa troviamo ancora Mbappe con 15 passaggi decisivi, seguito dal compagno di squadra Messi con 13 e da Bourigeaud del Rennes con 12.

Il torneo di Ligue 1 torna, invece, domani venerdì 6 maggio 2022 con la trentaseiesima giornata. Il calendario prevede una gara sicuramente interessante: Lille – Monaco, con gli ospiti alla ricerca di punti e il Lille senza ormai ambizioni.

Sabato 7 maggio 2022 un altro incontro interessante per la zona coppe: Brest – Strasburgo, anche in questo caso sono gli ospiti a “dover” agguantare i 3 punti.

Domenica 8 maggio 2022 tutte le gare sono interessanti perché vedono in campo formazioni comunque alla ricerca di punti per agguantare le coppe o la tranquillità: all’ora di pranzo scenderanno in campo Metz e Lione. Seguiranno Angers – Bordeaux, Clermont – Montpellier, Reims – Lens e Lorient – Marsiglia, mentre in serata sarà la volta di Paris Saint Germain – Troyes.