Torna la vaporiera: il Train des Pignes ci porta indietro di un secolo!

Il fascino del tempo passato, degli sbuffi, del fumo che esce dal camino della locomotiva: torna, la domenica, il Train des Pignes a vapore, un viaggio nel passato che coniuga la natura, la bellezza del territorio con il piacere di viaggiare su alle carrozze d’inizio del XX secolo, di oltre 100 anni fa!

Per il momento la corsa è una sola, limitata alle sole domeniche da maggio a settembre , e copre il tratto da Puget Théniers ad Annot, ma è molto ricca di opportunità.

Ogni domenica una novità: l’8 maggio si tratterà della fête de la nature di Fugeret, in un’altra occasione saranno le danze tradizionali ad occupare il tempo dei passeggeri lungo il tragitto.

La partenza con la “vaporiera” è prevista alle 11 dalla stazione di Puget Théniers e l’arrivo ad Annot alle 12,20.

La località è circondata da rocce di arenaria dalle forme misteriose, la cittadina medievale di Annot, decisamente pittoresca, invita i visitatori e gli amanti dei borghi dal fascino rimasto inalterato nel tempo a venire alla scoperta dei suoi vicoli, su cui si affacciano antiche abitazioni. I passaggi a volta, la chiesa di Saint-Jean-Baptiste, le belle fontane, l'antico lavatoio e la piazza ombreggiata da platani completano il quadro.

Dopo la sosta il rientro con partenza alle 15,30 e arrivo a Puget Théniers alle 16,15.

Da questa località sarà possibile rientrare a Nizza, sempre in treno, usufruendo dei servizi dello Chemins de Fer de Provence che giunge a Liberation o che ha coincidenza, lungo il percorso, con la Ligne 3 del tram.