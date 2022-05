Opéra di Nizza: Macbeth di Verdi e Danse l'Europe avec le Ballet Nice Méditerranée nel cartellone di maggio

Nel mese di maggio, l'Opéra de Nice ha in cartellone due eventi inseriti nel progetto: "Tous à l'Opéra": il primo sabato 7 maggio alle ore 10 e il secondo, "Danse l'Europe!", sabato 14 maggio sempre alle 10.

Tous à l'Opéra - Macbeth di Verdi

Nell'ambito di "Tutti all’opera", l'Opéra di Nizza propone sabato 7 maggio alle 10, con ingresso gratuito, il Macbeth di Verdi

Daniel Benoin, direttore della produzione e direttore del Teatro Anthéa di Antibes, presenterà le diverse fasi del suo lavoro per mettere in scena il capolavoro di Verdi.

Prima sessione: dalle 10 alle 13

Seconda sessione: dalle 14 alle 17