Nizza alla portata di tutti: le visite guidate del mese di maggio

Una bella idea, concedersi delle visite guidate alla città di Nizza. Una serie di proposte varie ed anche nuove rispetto a quelle proposte negli scorsi anni.



Ecco il programma del mese di maggio 2022



Les incontournables

Quattro visite per scoprire l'essenziale di Nizza in 90 minuti, in compagnia di una guida turistica

Prenotazione obbligatoria al Centre du Patrimoine – Le Sénat





Nice, une histoire au long cours: il martedì alle ore 10,30 – Appuntamento sulla Terrazza Nietzsche, sulla colline du Château

La ville de la villégiature d’hiver de Riviera: il martedì alle 10 – Appuntamento al 75 quai des États-Unis, Mission Nice Patrimoine Mondial

The old town, il venerdì alle 14,30 – Appuntamento davanti al Centre du Patrimoine – Le Sénat;

Le Vieux Nice: il martedì alle 14,30 e il venerdì alle 10,30 – Appuntamento davanti al Centre du Patrimoine – Le Sénat.

Les balades patrimoniales

Nice, le salon d'hiver de l'Europe – Il martedì e il giovedì alle ore 14,30. Appuntamento davanti al Monument du Centenaire, jardin Albert-1er

Mont-Boron - Appuntamento sulla terrazza panoramica del Mont-Boron, boulevard du Mont-Boron - Bus 30 - fermata Miramar – Martedì e giovedì ore 14,30

La colline du château - Appuntamento davanti all’entrata dell’ascensore del Château, Rue des Ponchettes 1 – Martedì e Giovedì ore 14,30

Cimiez - Appuntamento alle Arènes de Cimiez - Bus 5 - fermata Arènes/musée Matisse – Martedì e Giovedì ore 14,30

Le quartier du Port - Appuntamento davanti alla statua di Charles-Félix, square Guynemer – Martedì e Giovedì ore 14,30

Libération – Appuntamento davanti all’hôtel Monsigny, 17 avenue Malausséna - Tram 1 fermata Libération – Martedì e giovedì ore 14,30

Les Baumettes - Dal Congresso di Nizza alle follie della Belle-Époque, una collina discreta, con i piedi nell'acqua. Appuntamento alla fermata della Ligne 2 del tram 2 - Fermata Centro Universitario Mediterraneo – Martedì 17 maggio 2022 ore 14,30.

De la Reine Victoria au Baron Von Derwies – Appuntamento davanti al monumento alla reine Victoria, 71 boulevard de Cimiez, martedì 31 maggio 2022 ore 14,30.





Les visites de sites

In compagnia di una guida e di un conferenziere





Opéra de Nice - Entrata principale dell'Opéra (parvis) - 4-5 rue Saint-François-de-Paule - Ogni lunedì ore 10

Crypte archéologique - Place Jacques-Toja - Ogni mercoledì, sabato e domenica ore 14,15 e 16 - Prenotazione al Centre du Patrimoine - Le Sénat o su vah.nice.fr

Visite de la Tour Saint François – Rue de la Tour - Il sabato e la domenica dalle 9,30 alle 13 e dalle 14 alle 17.





Informazioni utili





Service Ville d’Art et d’Histoire - Centro del Patrimonio - il Senato - Rue Jules Gilly 14 – Vieux Nice - Telefono 04 92 00 41 90 - Ricevimento pubblico: lunedì dalle 14 alle 17 e dal martedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 17.

Costi