Una grande festa di sport: peccato per il risultato! (Foto)

Una grande festa di popolo, a Parigi come a Nizza e a Nantes: tanta gente, tanto entusiasmo, tanta “giusta” competizione tra tifoserie, ma anche voglia di divertirsi e non di fare altro…

OGC Nice – Nantes, finalissima di Coppa di Francia, giocata ieri sera e vinta dai “canarini” con una rete di scarto, grazie alla realizzazione di un rigore concesso ad inizio del secondo tempo, resterà nel ricordo come una gara corretta, macchiata solo da un po’ di nervosismo nei momenti finali, con una partecipazione di pubblico, soprattutto giovani, che fa bene allo sport.

E’ finita come non si sarebbe voluto, per lo meno a Nizza. I rossoneri hanno dovuto rinviare l’appuntamento con un trofeo nel quale avevano creduto.

Erano pronti “super festeggiamenti” per oggi, al rientro della squadra in Costa Azzurra: peccato, ma la vittoria del Nantes non è frutto di fortuna, ma di un risultato ottenuto in campo dove non tutti i “meccanismi” del Nizza hanno funzionato a dovere.

Della giornata restano tante foto a ricordo di una festa di sport, ne abbiamo scelte alcune sulle reti sociali postate dai protagonisti che, a Parigi come a Nizza, hanno tifato, gioito e poi hanno sofferto quando la Coppa è stata sollevata verso il cielo dal capitano del Nantes.

Ma questo è lo sport, a noi basta la festa di popolo, una bella festa, un ritorno alla quasi normalità, con tanti ragazzi in festa e tanta voglia di stare insieme!

Il resto si riassume in una sola parola: peccato!