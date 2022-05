Monsignor Jean-Philippe Nault si è insediato a Nizza (Foto e Video)

Si è insediato nella Cattedrale di Sainte-Réparate Mgr Jean-Philippe Nault, il nuovo vescovo di Nizza.

La cerimonia è stata seguita da centinaia di persone, attraverso, anche, uno schermo posto in Place Rossetti dove avevano trovato posto quanti non erano riusciti ad entrare in chiesa.

Il nuovo vescovo di Nizza, Jean-Philippe Nault, è nato a Parigi il 13 aprile 1965, è stato ordinato sacerdote nel 1998 e vescovo di Digne nel 2015.

Proviene dunque dalle Alpes-de-Haute-Provence, uno dei dipartimenti della Regione Provence-Alpes-Côte d'Azur il vescovo di Nizza che succede a Mgr André Marceau che ha retto la diocesi dal 2014, che si era dimesso come prevede il diritto canonico al compimento dei 75 anni.

Mgr Jean-Philippe Nault ha alle spalle un notevole percorso culturale:

Diploma di maturità scientifica

Ingegnere agrario (ISARA, Lione)

Ingegnere in Informatica e Intelligenza Artificiale (ENSIMAG, Grenoble)

Laurea Magistrale in Teologia Dogmatica (La Gregoriana, Roma).

Il motto del neo vescovo di Nizza è “Fiat voluntas Tua”.