Torna domani l’appuntamento con gli scrittori nizzardi

Torna, domani martedì 10 maggio, in collaborazione con l’Association des Editeurs Alpes-Côte d’Azur e l’Association des Libraires de Nice, l’appuntamento mensile alla biblioteca Raoul Mille con l’editoria e i libri.



Un martedì al mese, gli scrittori vengono a parlare di Nizza, della sua storia, del suo patrimonio, della sua letteratura e della sua cultura in un'atmosfera da caffè letterario.





Si tratta di un momento di condivisione e scambio tra il pubblico, gli scrittori locali e di approfondimento delle loro pubblicazioni.



L’incontro è fissato per martedì 10 maggio 2022 alle ore 18 presso la biblioteca Raoul Mille. Il tema sarà “Vin, apéritifs et cuisine de Nice”: tre autori presenteranno le loro ultime pubblicazioni.



Si tratta di

"Vins, liqueurs… et tapas maison" di Géraldine Coullaud-Boudy - Éditions Mémoires Millénaires





L'aperitivo è sacro! Con gli amici o la famiglia, d'estate in terrazza o on inverno davanti al fuoco... Che ne dite di renderlo ancora più conviviale e gustoso preparandolo voi stessi dalla A alla Z?

Leggendo il libro si scopre il piacere di imbottigliare l’aroma fugace dei fiori di acacia o il sapore fruttato dei lamponi freschi! E poi: ci siamo mai chiesti che sapore potrebbe avere un vino alle foglie di fico dal profumo inebriante?

L'autore propone 69 ricette gustose, semplici e genuine, da realizzare secondo le stagioni, per piccole e grandi occasioni.



"Mes recettes niçoises de printemps" di Gil Florini - Éditions Baie des Anges





Ventisette ricette primaverili della cucina nizzarda per tutti i gusti... Ricette "classiche", insalata nizzarda, panisses, ma anche alcune meno conosciute come le ciambelle "brocciu" e il tian di zucchine e altre specifiche dell'autore: la fougasse de la Madone o la trota con il genepi!

“Con questa raccolta di ricette primaverili entriamo direttamente nella rigenerazione delle stagioni e dei piaceri. Penso sia opportuno scegliere prodotti di qualità, naturali e di stagione. Le ricette che vi presento sono abbastanza semplici. Le ho preparate tutte mille volte e quindi le ho sistemate “a modo mio” […] con erbe aromatiche, zucchero, sale, pepe, miele, olio d'oliva e alcol” Gil Florini.



"Bellet, Nice et son vin" di Véronique Thuin-Chaudron - Éditions Gilletta





Questo libro è una celebrazione: quella di un vigneto che ha festeggiato nel 2021 il suo 80° anniversario e la cui fama è sproporzionata rispetto alla piccola estensione dei terreni che occupa. Bellet è fuori dal comune: la sua storia secolare, portata da illustri personaggi, è scritta su pendii scoscesi e rocciosi, tra mare e alte vette.

Questa venerabile terra è divisa tra nove eccezionali tenute che, da generazioni, trasmettono un sapere nutrito di autenticità, tradizioni e gesti rispettosi della natura. Aperta ai cambiamenti, la vigna è in perfetta sintonia con i nostri tempi: questo è ciò che le permette di offrire, ad ogni vendemmia, una tavolozza voluttuosa, ricca di sapori e profumi.



Prossimo appuntamento: martedì 14 giugno 2022 ore 18 con la presentazione di volumi che verteranno sul tema: “Randonnées entre Mercantour et littoral”.

L’ingresso é libero. La Bibliothèque Raoul Mille si trova nel quartiere Liberation, in avenue Malausséna 33.