Ligue 1: è lotta aperta per l’Europa e la salvezza, nulla ancora deciso

Il Nizza perde la finale di Coppa di Francia ed ora è “costretto” a guadagnarsi un posto in Europa lottando fino all’ultimo minuto, mentre il Monaco conquista altri tre punti che lo tengono in corsa per la Champions.

In coda per il Bordeaux le campane diffondono un suono poco allegro, mentre continua a sperare il Metz e l’Angers si tira definitivamente fuori dalla mischia.

Il rinvio a mercoledì di due gare per consentire a Nizza e Nantes di disputare la finale di Coppa non consente, al momento, di avere un quadro più preciso, proprio perché, a questo punto del torneo, anche un solo punto può fare la differenza.

In ogni caso da sottolineare la bella vittoria del Monaco a Lille, in casa dei campioni di Francia “uscenti”, l’importante performance dello Strasburgo che va a recuperare tre importanti punti a Brest e la definitiva resa del Lione sconfitto dal Metz. Bel risultato per il Lens, vincitore a Reims, che continua a sperare nell’Europa.

Senza interruzioni la marcia del Marsiglia verso il secondo posto: la larga vittoria conseguita in casa del Lorient è un’ulteriore controprova. Per il Lorient significa il quart’ultimo posto e qualche batticuore.

Per quanto riguarda la lotta per la salvezza, importante vittoria dell’Angers (ora salvo matematicamente) sul disperato Bordeaux e del Clermont sul Montpellier. Dà una grpossa mano al Troyes il pareggio strappato ieri sera in casa del Paris Saint Germain.

Mercoledì 11 maggio 2022 si disputeranno i recuperi della trentaseiesima giornata: Nizza – Saint Etienne e Nantes – Rennes, le due formazioni che hanno dato vita alla finale di Coppa di Francia torneranno dunque in campo per la terz’ultima volta.

Si entrerà poi nella fase finale del torneo, la trentasettesima e penultima giornata, per non causare vantaggi alle formazioni impegnate sia nella lotta per la salvezza, sia in quella per un posto in Europa, si giocherà in contemporanea.

La lotta per un posto in coppa che la sconfitta del Nizza ad opera del Nantes si complica ulteriormente: uno dei due posti in Europa League è stato conquistato dal Nantes, fuori dai giochi di classifica e pertanto la “seconda” coppa europea annovererà un solo rappresentante francese espressione del campionato di Ligue 1.

Tutte le gare verranno disputate sabato 14 maggio 2022 alle ore 21: nessun anticipo dunque.

Il calendario riserva una penultima giornata ricca di pathos, con ben poche gare che sono solo dei pro forma.

Per la salvezza si giocheranno Bordeaux – Lorient, Metz – Angers, Saint Etienne – Reims, Strasburgo – Clermont e Troyes – Lens, queste ultime due gare interessano anche la lotta per un posto in Europa.