Gli italiani sono fedeli al proprio partner?

Stando alle principali statistiche che riguardano il popolo italiano, uno degli aspetti che riguardano la sfera di coppia di cui si parla più di frequente è quello relativo alla fedeltà coniugale. Storicamente si tratta di un valore che spesso viene sbandierato ai quattro venti come tipico del nostro popolo.

Con lo scorrere del tempo, però, pare che la solidità di questo valore sia scemata notevolmente. Insomma, la società italiana è probabilmente un po’ meno fedele rispetto al passato, anche se, come si può facilmente intuire, ogni caso è soggettivo e deve essere valutato singolarmente, dal momento che ci sono più fattori che possono fare la differenza sia in negativo che in positivo e influire su una relazione di coppia.

I problemi relativi alla fedeltà di coppia sono probabilmente aumentati nel corso degli ultimi. In parte sicuramente è anche merito dei social e del web, che ha permesso di analizzare molto più da vicino tante storie per un fenomeno che sembra in ascesa. D’altro canto, è vero che il web mette a disposizione anche tante tentazioni, come la possibilità di organizzare degli incontri Roma o in tante altre città italiane.

Gli italiani? Sono il popolo che tradisce di più in tutto il Vecchio Continente

Un sondaggio che è stato portato a termine di recente ha messo in evidenza un trend che, in effetti, è ben presente già da un po’ di tempo sul territorio italiano a quanto pare. Ovvero, che gli italiani sono diventati il popolo più fedifrago di tutta l’Europa.

Avete capito bene, dal momento che le stime parlano di come quasi sette persone su dieci hanno tradito la propria compagna o il proprio compagno nel corso dei due anni precedenti. Si tratta di una statistica che pone gli italiani nettamente davanti a tutti gli altri popoli europei in questa particolarissima classifica.

Al secondo posto troviamo gli spagnoli, che secondo tali stime hanno tradito nel 60% dei casi nei 24 mesi precedenti. Sul gradino più basso del podio troviamo i francesi, che toccano il 57%. Dati, in ogni caso, che mettono in evidenza un cambiamento importante a livello della società italiana, che è diventata molto più libertina con il passare del tempo.

Aumentano i tradimenti delle donne

Nel corso degli ultimi anni, c’è una statistica che più di ogni altre si è resa evidente. Più di qualche sondaggio, infatti, ha svelato come i tradimenti delle donne sono oggetto di un trend sempre più in crescita. Dal punto di vista percentuale, i tradimenti del sesso femminile sono ancora inferiori rispetto a quelli perpetrati dal sesso maschile, anche se ormai tale differenza si è sempre più assottigliata.

Ci sono diverse motivazioni che portano una donna a tradire, quasi come se la parità di genere fosse stata raggiunta anche sotto questo aspetto. Secondo quanto emerge da questi sondaggi, pare che la metà all’incirca delle donne abbia detto di aver tradito solo ed esclusivamente per un discorso di pulsioni sessuali.

Insomma, la semplice attrazione è stata una calamita troppo forte a cui non è stato possibile resistere. I sondaggi evidenziano come l’attrazione è la ragione principale dei tradimenti perpetrati dagli uomini nel 66% circa dei casi.

Gran parte delle donne ha sottolineato, però, come nonostante certamente sia capitato di avvertire una notevole attrazione nei confronti di un altro uomo, abbia preferito evitare il tradimento. Il motivo che ha fatto resistere alla tentazione? La soddisfazione sessuale, e non, legata al rapporto in essere con il proprio partner. Spesso e volentieri, quindi, le donne che tradiscono sono quelle che non ricevono adeguata soddisfazione sotto le coperte dal proprio partner. Altre volte, invece, si può prendere la decisione di tradire nonostante il proprio partner a letto ci sappia fare eccome.