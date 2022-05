Concerti, conferenze e mostre, il ricco programma di Palais Lascaris a Nizza (Foto)

Tanti gli appuntamenti e le opportunità che offre Palais Lascaris , il museo che si trova nel Vieux Nice in un palazzo che, di per sé, merita di essere visitato.

Questi gli appuntamenti per il mese di maggio 2022.



Mostre





Fondacaro - regard de l’aube– Fino al 22 maggio

L’opera di Jean-Marie Fondacaro predilige l’emozione e la sensibilità, proprio come i suoi predecessori nel movimento barocco. L'artista s’interroga sull'umanità, sui suoi limiti e il suo futuro; queste domande diventano il filo conduttore del suo lavoro. Nelle sue opere, realizzate con materiali diversi a volte accostati tra loro (bronzo, argilla, stucco, ceramica), i corpi restano sfuggenti, proprio come l’interrogativo sulla natura umana.

L'architettura e le decorazioni del Palais Lascaris offrono uno scenario inaspettato per le sculture e le incisioni di Jean-Marie Fondacaro e invitano a una conversazione tra passato e presente.





Aspects de la collection permanente du Palais Lascaris

Situato nel cuore della città, tra il palazzo ducale e il palazzo comunale, Palais Lascaris ha assistito a sontuosi episodi legati alla storia della Contea di Nizza. Si possono scoprire le effigi dei Duchi di Savoia e dei Lascaris, i ritratti di Clementina, pittrice alla corte di Torino, le opere d'arte come quelle che adornavano le residenze nobiliari dell'epoca e gli strumenti musicali.





Notte Europea dei Musei - Sabato 14 maggio 2022 fino alle ore 22

Si tratta di un’occasione unica per visitare il museo, le sue collezioni permanenti e la sua mostra temporanea. Visite gratuite in un'atmosfera magica.

Programma - La classe, l’œuvre!

Ore 14 - Intorno all'affresco di Venere e Adone trasportati su un carro d'oro guidato da Mercurio, a partire dal XVII secolo, gli alunni riscrivevano storie mitologiche (secondo Ovidio, Esiodo, Omero, ecc.) attorno a Venere e Adone (Caos, nascita del mondo e di Venere, gelosie e vendette, nascita e morte di Adone). Presenteranno le loro produzioni scritte e memorizzate davanti ai genitori e al pubblico.

Ore 19 - Gli studenti dell'Ecole de Condé Nice hanno disegnato Palais Lascaris. Gli studenti di Bachelor Design et Illustration si sono installati a Palais Lascaris per un'intera settimana a marzo e hanno illustrato le loro interpretazioni. I loro disegni saranno esposti da sabato 14 a domenica 22 maggio.



Visite guidate e appuntamenti - A partire dalle ore 19

L'artista Jean-Marie Fondacaro incontrerà il pubblico per presentare la sua mostra Regard de l'Aube, presentata fino al 22 maggio 2022.

incontrerà il pubblico per presentare la sua mostra Regard de l'Aube, presentata fino al 22 maggio 2022. Concerto – Grand Salon, 2° piano. Sotto lo sguardo delle sculture di bambini di Jean-Marie Fondacaro, i giovanissimi studenti del Conservatorio di Nizza suonano brani del compositore Jean-Luc Etienne su pianoforti giocattolo. La loro insegnante, Amédée Briggen, esegue al pianoforte e al clavicembalo opere che esplorano il mondo dell'infanzia: piccoli preludi e danze di Johann Sebastian Bach scritti per i propri figli e scene per bambini di Schumann.



Palais Lascaris si trova nel Vieux Nice in Rue Droite 15 ed è aperto tutti i giorni tranne il martedì dalle 10 alle 18.