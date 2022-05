Grill & Wines, sfida per la ristorazione di carne sulla Croisette di Cannes

Nuova avventura, questa volta in famiglia, per Didier Boidin, che è appena subentrato al ristorante Grill & Wines, situato a due passi dalla famosa Croisette e dal Palais du festival.

In un arredamento chic ma rilassato, l'attenzione è sulla carne, dal manzo francese e argentino, al manzo Wagyu australianosino al manzo di Kobe, servito in pochi locali selezionati in Francia.

Franck Salati gestisce la cucina. La sala è diretta da Jérôme Corse, che intraprende una nuova sfida personale. Il ristorante è aperto tutti i giorni per pranzo e cena, tranne domenica e Lunedi. Possibilità di riservare le stanze in modo escliusivo ma anche organizzare pasti privati nella sala da pranzo di uno dei bellissimi appartamenti sopra il ristorante.

Info su https://www.grillandwines.com