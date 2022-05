Ligue 1: il Nizza supera il Saint Etienne e rende incandescenti gli ultimi 180 minuti di campionato

Le vittorie del Nizza sul Saint Etienne e del Nantes sul Rennes, di ieri sera, nel posticipo della trentaseiesima giornata del campionato francese rendono incandescenti gli ultimi 180 minuti.

Fatta eccezione per la vittoria del campionato da parte del Paris Saint Germain, infatti, la matematica non ha ancora emesso alcun verdetto.

In testa per due posti residui in Champions, uno in Europa League ed uno in Conference League sono in lizza 6 squadre (Marsiglia, Monaco, Rennes, Nizza, Strasburgo e Lens).

In coda la matematica non ha ancora condannato Bordeaux e Metz alla retrocessione diretta, mentre Clermont, Lorient e Saint Etienne cercano di evitare il terz’ultimo posto che conduce allo spareggio con una formazione di League 2.

In Ligue 2 il Tolosa è già sicuro della promozione, mentre saranno gli ultimi 90 minuti a designare, tra Ajaccio ed Auxerre, la seconda formazione “eletta”. A giocarsi un posto per lo spareggio con la terz’ultima di Ligue 1 saranno, oltre alla peggio qualificata tra Ajaccio ed Auxerre, Paris FC e Sochaux.



Si entra ora nella fase finale del torneo, la trentasettesima e penultima giornata si giocherà in contemporanea.

Tutte le gare verranno disputate sabato 14 maggio 2022 alle ore 21 : nessun anticipo dunque.

Il calendario riserva una penultima giornata ricca di pathos, con ben poche gare che sono solo dei pro forma.

Per la salvezza si giocheranno Bordeaux – Lorient, Metz – Angers, Saint Etienne – Reims, Strasburgo – Clermont e Troyes – Lens.