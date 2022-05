Corso Business English Online per lavorare nel turismo

E’ un dato di fatto: a Montecarlo il turismo è il settore dove ancora oggi si lavora. Sono tantissimi gli investitori che aprono nuove realtà imprenditoriali in città ed è anche vero che da queste parti c’è sempre stato grande movimento. Per lavorare nel turismo è necessario essere costantemente formati: una delle richieste maggiori è la competenza linguistica. Una ottima idea è quella di seguire un corso business english online da fare nel tempo libero per conservare sempre la fluency e l’accento british necessario per lavorare in un ambiente internazionale come il nostro.

Lavorare a Montecarlo: business english è una necessità

Voi lettori lo sapete, siamo molto attenti alle offerte di lavoro: ne pubblichiamo tante, dopo accurata selezione ma è proprio perchè riceviamo e selezioniamo tantissimi testi legati al mondo del lavoro che ci rendiamo conto dell’importanza delle competenze linguistiche. Non c’è professione in cui non serva l’inglese: è un dato di fatto, per questo motivo seguire delle buone sessioni di conversazione inglese online può essere la strategia giusta in particolare se si lavora nelle PR o nel turismo. E’ importante tenere conto che l’idioma anglosassone anche dopo la brexit resta la lingua del commercio internazionale più parlata in tutto il Pianeta per questo che è basilare avere sempre le competenze migliori e giuste. Non serve solo scriverlo nel curriculum, se si cerca lavoro è possibile persino dover sostenere una parte del colloquio in lingua!

Offerte ed idee di lavoro

Il Principato di Monaco è una meta molto ambita: basta pensare all’incanto di vivere in questo Stato a due passi dall’Italia e dalla Francia.

Questo però significa anche avere tantissima concorrenza, possiamo però tenere conto che il mercato del lavoro a Monaco è molto diversificato.

Le opportunità di lavoro sono sempre tantissime. Qualche esempio?

● Riapre il bar 'La Rotonde' all'interno del Casino di Monte-Carlo: tantissime figure aperte anche se non per tutti. Vale la pena tentarci se si ha l’aspirazione di lavorare in un piccolo mondo differente.

● Hotellerie: tantissime posizioni aperte per l’estate 2022, dalle classiche posizioni base per gli alberghi a top manager.

● PR: a Montecarlo hanno sede tantissime società che cercano persone esperte in Public Relation.

Non tutto è regale da queste parti

Nonostante la famiglia regnante sia una delle meno chiacchierate d’Europa è bene ricordare che anche qui esistono lavori umili e persone semplici,infatti spesso e volentieri, specie d’estate, è disperata la ricerca di baby sitter, colf, housekeeper, cameriere e quanto altro. Ovviamente ricerche sempre per entrambi i sessi: la cosa strana? Qui persino la colf deve sapere parlare inglese. Ma proprio perchè anche i lavori più semplici prevedono competenze linguistiche seguire un corso di business english proposto da EF Live English può essere rilevante e può significare un ingaggio prossimo importante. Investire in un corso simile qualche volta è sembrato superfluo: invece no, è la chiave giusta per entrare nel mondo del lavoro nel modo migliore: con le competenze.

A Montecarlo l’ambiente è molto internazionale: oltre l’inglese sono richiesti il francese e, sino a qualche mese fa anche il russo. Ovviamente sappiamo di certo che prima o poi tornerà anche nei nostri bar e circoli privati quel rigido accento moscovita. Intanto però nell’attesa è bene dedicarsi a coltivare la superba parlata londinese per riuscire a realizzarsi.