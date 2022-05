I benefici del canto per la salute

A volte mi ritengo fortunata in quanto persona a cui piace naturalmente cantare. Cantare mi rende felice. Mi piace cantare ad alta voce. A volte, mi capita di stare per ore a cantare tutte le mie canzoni preferite che ho imparato a memoria durante la mia infanzia. Questo aumenta la mia ispirazione ed è anche un modo per percorrere la strada dei ricordi nostalgici. Tuttavia, a molte persone manca la motivazione per cantare. L'unico momento in cui le persone provano a cantare è quando sono motivate da una ricompensa. Molti partecipanti a "The Voice" o "American Idols" sono motivati dal denaro. Si vede che non sono cantanti naturali. Le loro melodie mancano di spirito e motivazione. Facendo rumori vuoti, si capisce che pensano al premio in denaro per tutto il tempo in cui cantano. Tuttavia, alcuni studi hanno dimostrato che il canto può aiutare a eliminare lo stress e ad aumentare il livello di felicità, come dimostrano le sostanze chimiche ricercate.

L'importanza del canto per ridurre lo stress

Il canto offre numerosi e sorprendenti benefici per la salute. Uno di questi benefici è la riduzione dello stress. Secondo i rapporti scientifici, il canto può avere un effetto energetico e calmante per gli esseri umani. Il canto può essere usato per elevare lo spirito e domare lo stress. Il canto è un antidepressivo naturale. Il canto può essere usato per rilasciare endorfine nel cervello. Le endorfine sono collegate a sensazioni piacevoli. Le endorfine sono anche note per essere precursori del rilascio di ossitocina nel corpo. L'ossitocina è un ormone utilizzato per alleviare lo stress e l'ansia. È stato riportato che i cantanti e i coristi di solito riferiscono di sentirsi felici e di non avere gravi ansie. Dicono che di solito vedono migliorare il loro stato d'animo quando iniziano a cantare.

Il canto e la sua importanza per le difese immunitarie dell'organismo

Il canto è utile anche per il funzionamento del sistema autoimmune. Infatti, il canto è un tipo di esercizio che serve a far lavorare i polmoni umani, la cassa vocale e altre parti del corpo necessarie per produrre un suono vocale. Cantare regolarmente può creare un diaframma più forte. Può anche causare una maggiore stimolazione della circolazione, grazie alla maggiore quantità di ossigeno di cui la persona ha bisogno per produrre la melodia. Recentemente, l'Università di Francoforte ha condotto un esame del sangue su membri professionisti di un coro. Il loro sangue è stato analizzato subito prima e dopo le prove, che si sono svolte per un'ora. Dopo il test, il loro sangue avrebbe mostrato una maggiore quantità di immunoglobuline A, che sono anticorpi. Al momento del test, non è stato riscontrato un aumento dell'immunoglobulina A da parte dei membri del coro che hanno solo ascoltato il coro cantare. Inoltre, in un'altra ricerca, i ricercatori sono riusciti a scoprire che i livelli di citochine erano significativamente più alti nel sangue dei membri del coro che hanno cantato per un'ora. Inoltre, è stata riscontrata una riduzione della quantità di cortisolo, un noto ormone dello stress.

L'importanza del canto per curare il russare

Vi capita di russare? Se è così, potreste aver trovato l'antidoto a un problema comune del sonno. Il canto ha il potenziale per eliminare il russare. Uno studio del 2008 ha dimostrato che esiste una frequenza comune di gravi problemi di russamento tra i non cantanti e i cantanti semiprofessionisti. Il canto è un processo che aiuta a rafforzare i muscoli delle vie aeree. Ciò si traduce in una significativa riduzione del russare. Inoltre, la respirazione necessaria per cantare ha il potenziale di migliorare il funzionamento dei polmoni. È stato anche dimostrato che riduce i sintomi lievi associati all'asma lieve.

L'importanza del canto per la memoria

Il canto è un esercizio che può essere utilizzato per migliorare e potenziare la nostra prontezza mentale. Questo è possibile perché contribuisce ad aumentare la quantità di sangue ossigenato che arriva al nostro cervello. E se siete affetti da demenza, il canto può aiutarvi. Il canto aiuta a migliorare il ricordo e la concentrazione. Esistono diverse organizzazioni professionali di supporto ai malati di Alzheimer che promuovono attività di canto per le persone affette da demenza. Questo li aiuta a mantenere e migliorare la memoria.

L'importanza del canto per le connessioni sociali

Il canto di gruppo può aiutare a ridurre la solitudine e a riunire persone che condividono gli stessi interessi. Diverse piattaforme online aiutano le persone a cercare i gruppi corali più vicini a casa loro. È stato confermato che il canto può essere utilizzato per migliorare molte funzioni del corpo. Il canto può essere utilizzato per migliorare il funzionamento mentale. La fiducia, il sostegno alla risposta del sistema immunitario e un tipo di fitness cardiovascolare.

L'importanza del canto per elaborare il lutto

I benefici del canto di gruppo sono molteplici. Il canto può aiutare a migliorare il dolore fisico. Aiuta anche a migliorare il dolore emotivo che deriva dalla perdita di una persona cara. Una ricerca del 2019 ha scoperto che le persone che hanno cantato in un coro di solito sentono una riduzione dei sintomi della depressione. Naturalmente, i sintomi della depressione dovrebbero peggiorare nel tempo tra le persone in lutto. Ma cantare aiuta a migliorare questa condizione. Anzi, le persone che facevano parte di un coro hanno avvertito un leggero miglioramento del morale e dell'autostima durante la durata dello studio. D'altra parte, le persone che non hanno partecipato al canto non hanno mai riportato questo beneficio. I ricercatori hanno quindi concluso che cantare come parte di un gruppo potrebbe essere un'ottima alternativa per le persone che hanno bisogno di un ulteriore sistema di supporto durante il lutto.

L'importanza del canto per migliorare la capacità di parlare

Dopo decenni di ricerche, gli scienziati sono riusciti a stabilire l'importanza delle persone con problemi di linguaggio. Di solito aiuta le persone i cui problemi di linguaggio sono causati da una condizione neurologica. Più di recente, i ricercatori hanno scoperto che il canto migliora l'efficienza della parola nelle persone che soffrono di patologie quali:

Balbuzie

Afasiache si verifica dopo un ictus

Malattia diParkinson

-Autismo

I benefici del canto possono essere giustificati dal fatto che aiuta a stimolare diverse parti del cervello contemporaneamente. Questo aiuta le persone che hanno un'alterazione da un lato del cervello a comunicare utilizzando diverse parti del cervello.