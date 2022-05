Nizza: questa sera “Musei aperti” per la Notte Europea

Questa sera, sabato 14 maggio 2022, in occasione della diciottesima edizione della Notte Europea dei Musei, anche la città di Nizza tiene aperti i propri musei in forma gratuita.

Un’occasione, dal tramonto fino a mezzanotte (solo i musei archeologici chiudono alle 23), per scoprire le opere, le collezioni e i musei di Nizza sotto una luce diversa.

La diciottesima edizione, ricca di scoperte, propone un percorso museale che, per una notte, svela i segreti delle collezioni e delle mediazioni, da condividere in modo nuovo.

Per gli amanti della danza, è sufficiente recarsi al MAMAC per seguire uno spettacolo di dj, vj, moda e danza che riprende la mostra “Vita Nuova. Nouveaux enjeux de l'art en Italie 1960 – 1975".

Al Museo Internazionale d'Arte Naif Anatole Jakovsky viene proposto un viaggio musicale e coreografico intorno all'immaginario creativo.

Al Museo Archeologico di Nizza/Cimiez, invece, un viaggio coreografico e musicale sul potere e forza delle donne.

Al Musée de la Photographie Charles Nègre il corpo catturerà la luce al suono delle sessioni live di Harcourt.

Chi cerca le sperimentazioni potrà scegliere tra il laboratorio di arti plastiche del Matisse Lab' al Museo Matisse, quello di arte postale al Museo Internazionale d'Arte Naïf Anatole Jakovsky, quello di archeologia sperimentale sul conio delle monete al Museo di Nizza /Museo Archeologico di Cimiez o il laboratorio di ritratti al Museo della Fotografia Charles Nègre.



Sarà possibile scoprire il teatro-clown e il teatro degli oggetti e dei pupi al MAMAC attorno alle collezioni e alle mostre, nonché una creazione teatrale attorno alle opere letterarie e plastiche di Gustave-Adolphe Mossa al Museo di Belle Arti Jules Chéret o le nuove proiezioni del Museo Matisse e del Museo della Preistoria di Terra Amata.

Chi vuole incontrare l'artista Jean-Marie Fondacaro, scultore e incisore, che è presente alla sua mostra "Regard de l 'Aube”, dovrà recarsi al Palais Lascaris o esplorare i Vallons Obscures al Museo di Storia Naturale.

Infine, chi desidera un’atmosfera festosa, potrà vibrare al suono della Settima Arte con un DJ Live-Set & Ciné-Quiz al Museo Masséna o lasciarsi trasportare da una playlist di musica underground italiana al MAMAC.





Questo il programma



MAMAC

Ore 19 - Introduction musicale par Lego My Lego – Amphithéâtre extérieur

Ore 19,30 - Come and Game: l’arrêt jeu par la Cie l’Embrayage à paillettes – Salle 4

Ore 20,30 - La table bleue par la Cie Golden Delicious – Salle 7

Ore 22 - Blob Italia par Gradar – Amphithéâtre extérieur

Ore 23,30 - Allumage du Mur de feu d’Yves Klein – Toit-terrasse

Musée Matisse

Ore 18 - Projection du documentaire «Matisse, le tailleur de lumière» (Les Docs du Nord – ADAV)

Dalle 18 alle 19 - Atelier «Une bibliothèque de la couleur»

Ore 20 - Visite commentée «Une bibliothèque de la couleur»



Musée international d’art naïf Anatole Jakovsky

Dalle 18 alle 22 - Voyage musical et chorégraphique autour de l’imaginaire créatif

Dalle 18 alle 22 - Visite libre de l’exposition «Le Musée International d’Art Naïf Anatole Jakovsky fête ses quarante ans. Dont acte.»

Dalle 18 alle 22 - Fêtez son anniversaire au musée en lui envoyant une œuvre d’Art Postal!



Palais Lascaris

Dalle 19 - Rencontre



Musée Masséna

Dalle 18 alle 22 - Vibrez au son du 7e Art!



Musée de Préhistoire Terra Amata

Dalle 18 alle 19 Visite des réserves du musée

Dalle 19 alle 20 - Visite spéciale du musée

Dalle 20,30 alle 22 - Projection du film «L’étincelle de l’Art: La Préhistoire, au travers de la naissance de l’art»



Musée d’archéologie de Nice / Cimiez

Dalle 18,30 alle 19,30 - Visite du site archéologique de Cimiez

Dalle 20,30 alle 21,30 - Antonia Ad Infinitum, musique et danse

Dalle 21,30 alle 23 - Atelier d’Archéologie expérimentale: la frappe de monnaies antiques



Musée des Beaux-Arts Jules Chéret

Dalle 18 alle 20 - Création théâtrale autour des œuvres littéraires et plastiques de Gustave-Adolphe Mossa

Dalle 20,30 alle 21,30 - Dernière plongée dans l’univers de Gustave-Adolphe Mossa!



Musée de la Photographie Charles Nègre

Alle 18 e alle 19 - Visite découverte de l’exposition Studio Harcourt, l’Art de la lumière

Dalle 19 alle 20 - «Atelier portrait»

Dalle 20,30 alle 21,30 - La danse s’invite chez Harcourt!



Museum d’Histoire Naturelle

Dalle 16 alle 18 - La nuit des Vallons obscurs en visite commentée



Il programma completo della Notte Europea dei Musei di Nizza è inserito al fondo di questo articolo

Come andare ai musei di Nizza



Musée Matisse

164, avenue des Arènes de Cimiezz

Bus n° 5, 16, 18, 33, 40 –

arrêt Arènes / Musée Matisse

Bus n°35 - arrêt Monastère

MAMAC

Place Yves Klein

Tramway ligne n°1 – arrêt Garibaldi

Bus n° 5, 8,19 – arrêt Klein / Defly

Bus n° 12, 15, 23, 30, 32, 33, 38, 57, 70, 87 –

arrêt Promenade des arts

Bus n° 2, 3 – arrêt Pont Barla



Musée International d’Art Naïf Anatole Jakovsky

Château Sainte-Hélène

23, avenue de Fabron

Bus n° 12, 32 – arrêt Fabron



Musée d’Art Naïf / Promenade

Palais Lascaris

15, rue Droite

Tramway ligne 1 –

arrêt Cathédrale / Vieille Ville

Bus n° 1, 12, 23, 32, 33, 38, 57, 70, 87 –

arrêt Cathédrale / Vieille Ville

Bus n° 12, 15, 23, 30, 32, 33, 38, 57, 70, 87 –

arrêt Promenade des arts



Musée de Préhistoire de Terra Amata

25, boulevard Carnot

Ligne n°2 du Tramway

Bus n°7, 15, 30 - arrêt Carnot

Bus n°33, 82 - arrêt Terra Amata

Bus n°38 - arrêt Lympia



Musée des Beaux-Arts Jules Chéret

33, avenue des Baumettes

Bus n° 38 – arrêt musée Chéret

Ligne n°2 du Tramway –

arrêt Centre Universitaire

Méditerranéen



Musée d’Archéologie de Nice/Cimiez

160, avenue des Arènes de Cimiez

Bus n° 5, 16, 18, 33, 40, 70 –

arrêt Arènes / Musée Matisse

Bus n°35 - arrêt Monastère



Musée Masséna

65, rue de France

Bus n°12/23/32 –

arrêt Congrès / Promenade

Bus n° 8 – arrêt Rivoli

Ligne n°2 du Tramway –

arrêt Alsace Lorraine



Museum d’Histoire Naturelle

60, boulevard de Risso

Tramway ligne 1 –

arrêt Garibaldi



Musée de la Photographie Charles Nègre

1, Place Pierre Gautier

Tramway ligne n°1 –

arrêt Opéra – Vieille Ville