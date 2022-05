Attenzione ai pollini! Il bollettino settimanale delle allergie

Qual é il rischio che corre questa settimana chi soffre di allergie? Il bollettino emesso dal Réseau National de Surveillance Aérobiologique (R.N.S.A.) che si basa sui siti di rilevazione, sulle segnalazioni dei medici sentinella e sulle previsioni meteo fornisce un’indispensabile informazione.





Questo il testo del bollettino settimanale

Il primo caldo inizia questa settimana in Francia e dovrebbe continuare la prossima settimana con temperature superiori ai 30°C e buone condizioni anticicloniche.

Queste condizioni meteorologiche hanno favorito l'emissione di elevate concentrazioni di polline di graminacee su tutto il territorio nazionale, con un rischio di allergia che già molto spesso raggiunge livelli elevati. In aggiunta a questo, l'inquinamento atmosferico a volte esacerba le allergie ai pollini in alcune grandi città con una qualità dell'aria degradata. I medici allergologici sentinella della rete ci parlano di molti sintomi legati al polline di graminacee (rinite, congiuntivite, attacco d'asma, ecc.). Se al momento ci si trova col naso che cola o pruriti agli occhi, probabilmente si è allergici al polline di graminacee.





Chi è allergico al polline di graminacee deve seguire il trattamento e prepararsi per settimane complicate a venire, soprattutto se il clima rimane caldo e soleggiato. Le erbe sono le piante che vediamo crescere lungo le strade, nei campi e talvolta anche nelle rotonde. Molti sono molto allergenici, come fleolo, gramigna, zizzania, erba mazzolina, festuca, paleo, segale, avena, grano.



I pollini di quercia rimangono presenti nell'aria ma sono meno allergenici delle graminacee con un rischio di allergia che non supererà il livello medio.



Chi vive nelle regioni che si affacciano sul Mediterraneo deve fare attenzione ai pollini delle parietaire (della famiglia delle Urticacee) e degli ulivi, che sono sempre più presenti e possono dare fastidio agli allergici.



Il rischio di allergia sarà basso per altre piante erbacee da fiore in tutta la Francia, vale a dire il polline di platano, acetosa e ortica (della famiglia delle Urticacee).



Il polline delle pinacee (pino, abete, abete rosso) è ancora molto abbondante nell'aria su gran parte del territorio e può ingiallire le superfici esterne (automobili, marciapiedi, balconi). Fortunatamente non sono allergizzanti.





Nell'aria possiamo anche vedere volare la lanugine di pioppo bianco. Questa lanugine é il modo in cui il pioppo disperde i suoi semi, possono essere fastidiose, con sintomi simili all'allergia, ma principalmente dovute ad una reazione meccanica irritante ai filamenti lanuginosi dispersi in grande quantità.



Solo acquazzoni possono portare il polline a terra e portare una tregua temporanea a chi soffre di allergie.



Ecco alcuni consigli pratici per proteggersi dal polline forniti dal sito internet del Réseau national de Surveillance Aérobiologique: lavare i capelli la sera, ventilare almeno 10 minuti al giorno prima dell'alba e dopo il tramonto, evitare di asciugare i vestiti all'esterno, tenere chiusi i finestrini delle auto.



Questa la sintesi del bollettino settimanale emesso dal Réseau national de surveillance aérobiologique per le Alpes-Maritimes :





Cipresso, rischio basso

Parietaria officinalis (muraiola o erba vetriola), rischio moderato

Graminacee, rischio moderato

Quercia, rischio moderato

Olivo, rischio basso

Platano, rischio basso