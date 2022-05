Ligue 1: Nizza e Marsiglia si complicano la vita, il Monaco “vola” al secondo posto

A novanta minuti dal termine, il torneo di Ligue 1, dopo la trentasettesima giornata , ha emesso alcune sentenze che la matematica rende inappellabili.

In coda retrocede in Ligue 2 il Bordeaux, mentre la seconda retrocessione e lo spareggio con una formazione di Ligue 2 rimangono ristretti a due compagini, il Metz e il Saint Etienne.

Ormai sono salvi Lorient, Clermont e Troyes.

In testa il Nizza, che ha subito una pesante sconfitta interna ad opera del Lille, rischia l’esclusione da tutte le coppe, mentre il Monaco è attualmente secondo, a pari punti col Marsiglia e solo il Rennes, peraltro favorito dalla differenza reti, ma distanziato di tre punti, potrebbe ancora approfittare della sconfitta di una delle due squadre del Mediterraneo.

Pure il Lens ha ancora qualche minima chance di qualificarsi per una coppa europea.

Sempre il Rennes, con Strasburgo, Nizza e Lens, si giocano l’ammissione all’Europa League ed alla Conference League: saranno escluse da tutti i tornei europei due delle quattro formazioni.

I risultati della penultima giornata, non hanno riservato grosse sorprese, se si fa eccezione per la sconfitta interna del Nizza opposto al Lille.

Fra le squadre del Mediterraneo vince il Monaco sul Brest e perdono il Marsiglia a Rennes e il Montpellier a casa del Paris Saint Germain.

Importante vittoria per lo Strasburgo che batte il Clermont e s’installa al quinto posto in classifica, mentre il pareggio tra Bordeaux e Lorient non serve ai padroni di casa, ma consente agli ospiti di guadagnare la salvezza.

Vincono il Metz sull’Angers, il Lens a Troyes e il Reims fra le mura del Saint Etienne.

Senza più rappresentanti nelle Coppe europee, le squadre di Ligue 1 si concentrano sull’ ultima giornata di campionato che verrà disputata, in contemporanea su tutti i campi, sabato 21 maggio alle 21.

Sono molte le gare che sono determinanti per definire la classifica generale.

In testa il Monaco scenderà in campo a Lens e il Marsiglia riceverà lo Strasburgo: si tratta di veri e propri spareggi.

Il Nizza si giocherà le residue speranze di accedere ad una coppa europea sul campo del Reims e il Rennes a Lille.