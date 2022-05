Il prossimo weekend è tempo del 57^ Rallye Antibes Côte d’Azur

I migliori piloti francesi ed europei saranno al via del Rally di Antibes Côte d’Azur,una prova del Campionato Francese di Rally e del “FIA European Rally Trophy”.

Si correranno anche altri tre rally: una prova del campionato francese VHC per veicoli storici, così come il rally “Antibes Historic VHRS”, un evento di regolarità, e per la prima volta il “Rallye Région Sud” per veicoli ibridi ed elettrici che conta per Tour 5 European rallye alternatives Energy.

Il rally ospita anche il Trofeo Alpine Elf Rally. La grande novità di questo percorso è il ritorno della super prova speciale nelle strade di Antibes ai piedi del Fort Carré per chiudere la 1^ tappa

Inizio del rally venerdì alle ore 8 e primo arrivo intorno alle 19 / sabato: 1a partenzaalle 6.20 e arrivo intorno alle 16.30, seguito dalla cerimonia di premiazione alle 16.35.

Info: www.antibes-rallye.com