È rinata la strada della “mala” (Foto)

Nell’immaginario collettivo è stata la strada della “mala”: alcuni fatti di cronaca nera degli scorsi anni avevano attribuito una poco piacevole nomea a Rue d’Angleterre, una via che corre parallela ad Avenue Médecin, non distante dalla stazione di Thiers e della Basilica di Notre Dame.





Poi il progetto per il suo totale rifacimento e, dopo i problemi emersi per via di un palazzo che rischiava di andare giù (all’altezza dell’incrocio con Rue de Belgique), ora la strada è “rinata”.





Terminati i lavori di consolidamento del palazzo, i lavori di pedonalizzazione, in un tratto e di semi pedonalizzazione in un altro, di Rue d’Angleterre sono terminati e la strada si presenta ora con un aspetto tutto nuovo e del tutto simile a quello delle vie limitrofe che già sono state rimesse a nuovo: Rue de Suisse, Avenue Thiers, Rue d’Italie e Square Notre-Dame.





I marciapiedi sono stati coperti con lastre in basalto e hanno fatto la loro comparsa 17 alberi: 6 in Place Saëtone e gli altri lungo i marciapiedi.